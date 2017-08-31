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Обвиняемый по делу о смерти в Парке Горького скрывался в Таиланде

Россиянин Корней Макаров, заочно обвиненный после драки с летальным исходом в Москве, после начала расследования скрылся в Таиланде, но потом вернулся в Россию.

Новости Пхукета

31 Августа 2017 10:19:02

Набережная в Парке Горького в Москве. Фото: Максим Улитин / Wikimedia Commons
Набережная в Парке Горького в Москве. Фото: Максим Улитин / Wikimedia Commons

О том, что Макаров после начала расследования улетел из России в Таиланд, рассказал во время выступления в суде представитель Следственного комитета России. Заявление было сделано на заседании, в ходе которого избиралась мера пресечения, сообщает ТАСС.

«После совершенного преступления Макаров покинул Россию и был обнаружен на территории Королевства Таиланд. В отношении него было выписано постановление об объявлении его в федеральный розыск и заочно было предъявлено обвинение», – заявил представитель СК.

«Только после того, как удалось убедить родственников, он явился сам к следователям», – добавил он.

Напомним, 3 августа в московском Парке Горького произошел конфликт между двумя группами мужчин. В завязавшейся драке смертельные травмы получил 29-летний Станислав Думкин, позже скончавшийся в больнице.

По версии следствия, травмы Думкину нанес Корней Макаров, сын одного из актеров сериала «Интерны». Против него возбуждено дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть), которая предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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