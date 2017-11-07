The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Россия приняла участие в тендере на поставку вертолетов в Таиланд

Госкорпорация «Рособоронэкспорт» поборется с европейскими, американскими и китайскими производителями за право поставлять Таиланду вертолеты для обновления парка боевых машин.

Новости Пхукета

7 Ноября 2017 16:53:02

«В сентябре таиландской стороной объявлен тендер на поставку ударных вертолетов. АО «Рособоронэкспорт» участвует в данном тендере с вертолетами Ка-52 и Ми-35М», – заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов на выставке Defense & Security 2017 в Бангкоке.

Как пишет ТАСС, господин Петухов отметил, что «Россия намерена участвовать во всех тендерах Таиланда на закупку продукции военного назначения, в том числе военно-морской техники».

О планах обновить парк вертолетов ранее в этом году заявил министр обороны Таиланда Правит Вонгсувон. Генерал Вонгсувон не раскрыл, сколько вертолетов намерены закупить вооруженные силы страны и в какой срок.

Местная и зарубежная пресса приводила широкий список вертолетах, в покупке которых мог быть заинтересован Таиланд, включая как ударные, так и многоцелевые. Российский Ка-52 относится к первой категории, Ми-35 – ко второй.

В настоящий момент вооруженные силы Таиланда располагают несколькими российскими вертолетами Ми-17 (и контракт на поставку еще двух был подписан этой осенью). Основу флота составляют вертолеты американского и европейского производства.

При этом, согласно сообщениям СМИ, в новом тендере на поставку техники в Таиланд также намерен участвовать Китай.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.