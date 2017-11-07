Россия приняла участие в тендере на поставку вертолетов в Таиланд

Госкорпорация «Рособоронэкспорт» поборется с европейскими, американскими и китайскими производителями за право поставлять Таиланду вертолеты для обновления парка боевых машин.

7 Ноября 2017 16:53:02

«В сентябре таиландской стороной объявлен тендер на поставку ударных вертолетов. АО «Рособоронэкспорт» участвует в данном тендере с вертолетами Ка-52 и Ми-35М», – заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов на выставке Defense & Security 2017 в Бангкоке.

Как пишет ТАСС, господин Петухов отметил, что «Россия намерена участвовать во всех тендерах Таиланда на закупку продукции военного назначения, в том числе военно-морской техники».

О планах обновить парк вертолетов ранее в этом году заявил министр обороны Таиланда Правит Вонгсувон. Генерал Вонгсувон не раскрыл, сколько вертолетов намерены закупить вооруженные силы страны и в какой срок.

Местная и зарубежная пресса приводила широкий список вертолетах, в покупке которых мог быть заинтересован Таиланд, включая как ударные, так и многоцелевые. Российский Ка-52 относится к первой категории, Ми-35 – ко второй.

В настоящий момент вооруженные силы Таиланда располагают несколькими российскими вертолетами Ми-17 (и контракт на поставку еще двух был подписан этой осенью). Основу флота составляют вертолеты американского и европейского производства.

При этом, согласно сообщениям СМИ, в новом тендере на поставку техники в Таиланд также намерен участвовать Китай.