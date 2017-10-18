Поправки о неотъемлемом валютном резидентстве внесли в Госдуму РФ

Правительство России внесло в Думу поправки в валютное законодательство, касающиеся зарубежных счетов граждан РФ и статуса валютного резидента.

18 Октября 2017 12:20:06

Пленарное заседание Госдумы РФ. Фото: Duma.gov.ru

Пакет поправок, представленный еще осенью 2016 года, был доработан и внесен в Думу во вторник, 17 сентября.

Большая часть предложений правительства не изменилась по сравнению с версией документа от прошлого года, включая ключевую идею сделать валютное резидентство перманентным, но при этом дать послабления тем, кто живет за границей большую часть календарного года.

Если поправки примут, то с 1 января 2018 года валютным резидентом России будет считаться каждый российский гражданин, независимо от того, как долго он проживает за границей.

По нынешнему законодательству, статус валютного резидента теряется гражданином через год проживания за пределами России, после чего российские требования к валютным резидентам на него не распространяются до того момента, пока он вновь не пересечет границу РФ (при любом въезде в страну гражданин снова становится резидентом).

Одновременно с перманентной привязкой валютного резидентства к гражданству правительство предлагает смягчить требования к россиянам, живущим в других странах и имеющим счета в зарубежных банках. Требования закона к порядку открытия зарубежных счетов и операциям по ним не будут распространяться на тех, кто в течение календарного года проводит за границей более 183 дней. Таким образом короткий визит на родину не будет автоматически означать необходимости отчитаться перед налоговой о зарубежных счетах и движении средств по ним, как положено резидентам сейчас.

Нововведением здесь является увеличение упомянутого выше «окна». В прошлогодней версии поправок правительство предлагало не распространять требования валютного контроля на тех, кто проводит в стране 90 дней.

Вторая часть поправок касается того, как россияне могут использовать свои зарубежные счета. Здесь значимые расхождения с прошлогодней версией поправок также отсутствуют. Правительство по-прежнему предлагает расширить список разрешенных операций, добавив в него зачисление на счет дохода от продажи транспортных средств или недвижимости, если те зарегистрированы в странах, входящих в ОЭСР или ФАТФ и подписавших договор об автоматическом обмене налоговой информацией.

По действующему законодательству эти операции незаконны, а штраф за нарушение составляет от 75% до 100% суммы, переведенной на счет.

Впрочем, Таиланд в списке членов ОЭСР и ФАТФ на сегодняшний день отсутствует. Договор об автоматическом обмене налоговой информацией Королевство также не подписало.