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Таиланд не вошел в список стран, где рекомендовано отдыхать сотрудникам МВД России

Министерство внутренних дел России сократило перечень стран и территорий, где рекомендовано отдыхать сотрудникам ведомства.

Новости Пхукета

15 Января 2018 16:03:30

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Распоряжение главы МВД Владимира Колокольцева датировано 26 декабря 2017 года, сообщает «Вестник АТОР». Полное название документа выглядит следующим образом: «Об организации выездов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, государственных гражданских служащих, работников системы МВД России за пределы Российской Федерации в период их нахождения в отпусках».  Документ определяет перечень стран, где пребывание сотрудников МВД признается безопасным, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки».

Как пишет «Вестник АТОР», распоряжением министра предлагается «руководствоваться… при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заявлений государственных гражданских служащих, работников системы МВД России о выезде из Российской Федерации в период отпуска».

Список рекомендованных для посещения стран и территорий состоит из 13 позиций. Большая часть перечисленных в нем туристических направлений – бывшие советские республики:

  • Абхазия
  • Азербайджан
  • Армения
  • Белоруссия
  • Вьетнам
  • Казахстан
  • Киргизия
  • Китай
  • Куба
  • Таджикистан
  • Туркменистан
  • Узбекистан
  • Южная Осетия

Как пишет РБК, в новой редакции списка отсутствуют Турция, Египет, Марокко, Тунис, Таиланд и несколько других стран, которые были разрешены к посещению в 2015 и 2016 годах. Согласно публикации РБК, в 2017 году из списка были исключены Турция, Египет и Тунис. Об исключении Таиланда до публикации последнего документа не сообщалось.

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