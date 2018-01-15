Таиланд не вошел в список стран, где рекомендовано отдыхать сотрудникам МВД России

Министерство внутренних дел России сократило перечень стран и территорий, где рекомендовано отдыхать сотрудникам ведомства.

15 Января 2018 16:03:30

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Распоряжение главы МВД Владимира Колокольцева датировано 26 декабря 2017 года, сообщает «Вестник АТОР». Полное название документа выглядит следующим образом: «Об организации выездов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, государственных гражданских служащих, работников системы МВД России за пределы Российской Федерации в период их нахождения в отпусках». Документ определяет перечень стран, где пребывание сотрудников МВД признается безопасным, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки».

Как пишет «Вестник АТОР», распоряжением министра предлагается «руководствоваться… при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заявлений государственных гражданских служащих, работников системы МВД России о выезде из Российской Федерации в период отпуска».

Список рекомендованных для посещения стран и территорий состоит из 13 позиций. Большая часть перечисленных в нем туристических направлений – бывшие советские республики:

Абхазия

Азербайджан

Армения

Белоруссия

Вьетнам

Казахстан

Киргизия

Китай

Куба

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Южная Осетия

Как пишет РБК, в новой редакции списка отсутствуют Турция, Египет, Марокко, Тунис, Таиланд и несколько других стран, которые были разрешены к посещению в 2015 и 2016 годах. Согласно публикации РБК, в 2017 году из списка были исключены Турция, Египет и Тунис. Об исключении Таиланда до публикации последнего документа не сообщалось.