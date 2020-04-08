Во вторник, 7 апреля, в Росавиации состоялось очередное заседание рабочей группы, координирующей вывоз россиян из иностранных государств на территорию Российской Федерации.

Новости Пхукета

8 Апреля 2020, 11:19 AM

Росавиация озвучила принципы организации вывозных рейсов. Таиланд входит в список стран, откуда вывоз может начаться в ближайшие дни. Фото: Jeroen Stroes Aviation Photography

В ходе встречи, которую провел министр транспорта РФ Евгений Дитрих, были обсуждены принципы, которыми будут руководствоваться члены рабочей группы при организации вывозных рейсов.

Участие в обсуждении также приняли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Кроме Минтранса, МИД и Росавиации, в состав рабочей группы входят представители, Ростуризма, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь» (S7), «Уральские авиалинии», «Азур Эйр».

Только для выехавших после 1 января

Как говорится в сообщении Росавиации, на вывозные рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года и зарегистрировавшиеся на портале Госуслуг. Как отмечает Росавиация, таких лиц Министерство цифрового развития зарегистрировало около 25,8 тыс.. На основании этих сведений и формируются списки вывозных рейсов.

Одна страна – один регион прилета

Формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу «одна страна вылета – один российский регион или город прилета». Пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе. Соответствующее ограничение направлено на нераспространение коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РФ.

Вывоз – платный

Росавиация предупреждает, что возвращающиеся домой россияне «должны исходить из принципа платности перелета». Пассажиры с неиспользованными билетами иностранных авиаперевозчиков должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из Европы и 400 евро в случае дальних перелетов. Вопрос возврата средств пассажир должен решать с иностранной авиакомпаний самостоятельно.

Пассажиры с неиспользованными билетами российских авиакомпаний будут приниматься на вывозные рейсы бесплатно на основании данных билетов. Российские компании впоследствии осуществят между собой взаимозачеты самостоятельно.

Кто не пришел, тот ждет

Также Росавиация подчеркивает, что заявившийся на рейс и не пришедший на посадку пассажир «должен понимать, что ожидание следующей возможности вылететь домой может затянуться на неопределенный срок».

Лимиты на въезд в РФ

График вывозных рейсов будет формироваться с учетом действующих ограничений на прием российскими аэропортами пассажиров из-за рубежа. Для Москвы лимит установлен на уровне 500 человек в сутки, для региональных аэропортов – 200 человек в сутки.

Информация о каждом планируемом вывозном рейсе должна доводится до главы принимающего региона за сутки до прилета, чтобы местные власти «оценили свои возможности для создания условий карантина и обсервации для прибывающих граждан».

Таиланд в приоритете

Как указал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, Таиланд входит в список стран, откуда вывозные рейсы могут быть сформированы в ближайшие дни. Вместе с Таиландом в этом списке значатся Индия, Япония, Кипр, Испания, Турция и Черногория.

Заместитель главы МИД Игорь Моргулов также отметил необходимость скорейшего вывоза россиян из Южной Кореи и Италии.

Сам график вывозных рейсов еще только предстоит сформировать.