В Ао-Нанге начался отлов бродячих собак после нападения стаи на ребенка

Более 20 бродячих собак были пойманы в Ао-Нанге после нападения стаи на пятилетнего Ээми Никулы. Мальчик по-прежнему находится в больнице, где его уже посетили местные руководители и премьер-министр Прают Чан-Оча. При этом местные власти разошлись во мнениях о том, нападали ли там собаки на людей ранее.

22 Февраля 2019, 12:34 PM

Фото: Junelachart Junephat / Krabi Provincial Livestock Office

Как писали «Новости Пхукета» ранее, в результате нападения собак пятилетний Ээми Никула из Финляндии получил многочисленные царапины и укусы в области спины, торса, ягодиц, правой голени и шеи. Сейчас ребенок находится в больнице Krabi Nakharin International Hospital, все необходимые прививки (в том числе против бешенства) ему уже сделаны.

Отец мальчика – 30-летний Аппо Никула – рассказал, что нападение собак произошло, когда он вместе с Ээми и вторым своим сыном собирался уходить с пляжа. Ээми направился к воде, чтобы смыть с ног песок, когда его атаковали четыре или пять псов. Другие находившиеся на пляже люди помогли господину Никуле отогнать животных, пока отец на руках выносил ребенка в безопасное место.

После инцидента специалисты Управления животноводства провинции Краби и служащие административной организации Ао-Нанга поймали уже 20 бродячих собак.

«В приюте из продержат 30 дней, чтобы при наличии владельцев те могли забрать животных. Также это время позволит убедиться, что они не больны бешенством. Все собаки будут стерилизованы и привиты, а тем животным, за которыми никто не явится, мы найдем новый дом», – заявил глава Управления животноводства Краби Джунелачарт Джунепхат.

Ранее администрация Краби утверждала, что собаки никогда не нападали на отдыхающих в Ао-Нанге, то сейчас деревенский староста второго мубана Ао-Нанга Сомбат Бунерит заявил, что это не так.

По словам господина Бунерита, нападения происходили регулярно, о чем сообщалось в районную управу и профильные ведомства. Одновременно он добавил, что в Ао-Нанге сейчас принимаются серьезные меры, чтобы не допустить повторения инцидента, имея в виду, видимо, последнее из нападений.

«Если мы будем игнорировать эту проблему, пострадает туризм», – поделился своими опасениями господин Бунерит.

Ситуацию прокомментировал и губернатор Краби Китибоди Правитра, заявивший, что отдал профильным ведомствам распоряжение, оказать полную поддержку в работе по реагированию на происшествие.

По словам губернатора, счета на лечение ребенка будут покрыты «соответствующим поставщиком страховых услуг». Глава провинции Краби не уточнил, что это значит.