Полиция проводит масштабную операцию против онлайн-мошенников

Полиция по восьмому региону отчиталась о промежуточных итогах масштабной операции по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством. Операция носит кодовое название «Сломать лошади ноги» и проводится в семи провинциях восьмого региона. Суммарный ущерб в рамках все дел исчисляется десятками миллионов бат.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Сентября 2022, 01:59 PM

В штабе полиции по восьмому региону на Пхукете прошла пресс-конференция, на которой журналистам рассказали о том, как полицейские «ломают лошади ноги». Такое название получила операция против телефонных и онлайновых мошенников. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как было объявлено на пресс-конференции, прошедшей в пхукетском штабе региональной полиции 27 сентября, в рамках операции по борьбе с мошенничеством уже произведено более 50 арестов. Соответствующую цифру назвал шеф полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампхон Буарабпорн.

Операция проводится в провинциях Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Чумпхон, Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат. Приказ о проведении расследований и арестов поступил из Бангкока и имеет общенациональный характер. К работе привлечено Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO).

Миллионы на доверчивости

Выступая на пресс-конференции, генерал Буарабпорн отметил несколько отдельных дел. Так, в провинции Накхон-Сри-Тхаммарат полицейский участок Пхра-Пхарома расследует обман инвесторов на сумму в 1,4 млн бат. В рамках дела выдано 20 ордеров, но пока произведено лишь четыре ареста.

В провинции Ранонг полицейский участок Пак-Чана с марта расследует другой обман инвесторов, в результате которого жертвы потеряли 625 тыс. бат. Выданы два ордера, оба подозреваемых уже арестованы.

В провинции Чумпхон сотрудники участка Ланг-Луанга ведут дело о мошенниках, убедив потерпевшего, что его телефон использовался для нелегальных целей, у выманивших у жертвы 3 млн бат. Мошенничество было совершено в июне. С того момента суд выдал два ордера, но арестовать удалось лишь одного подозреваемого.

Самая крупная сумма фигурирует в деле, расследуемом в Краби-Тауна, административном центре провинции Краби. Там в результате некого мошенничества, связанного с отправкой посылок, жертвы лишились 15,5 млн бат. По делу выданы три ордера, арестованы два человека.

На Пхукете в рамках операции «Сломать лошади ноги» расследуется одно дело, которое ведет полиция Вичита. Жертвыми мошенников стали опрометчивые инвесторы в криптовалюты. За период с 10 июля прошлого года по 28 февраля нынешнего (пока схема действовала) потерпевшие лишились суммы в 1,3 млн бат. По делу выдано восемь ордеров и произведено четыре ареста.

Генерал Буарабпорн особо выделил одно дело, касающегося мошенничества в отношении 62-летней женщины, у которой выманили 2 млн бат. Средства были переведены на восемь разных банковских счетов, владельцам которых сейчас предъявили обвинения в «сговоре с целью мошенничества путем выдачи себя за другое лицо и способствовании отмыванию денег». Одному и фигурантов предъявили обвинения в отмывании денег путем перевода средств в криптовалюты и дальнейшей покупки на нее реальных товаров. В ходе расследования у этого подозреваемого нашли 26 банковских счетов, также на него были зарегистрированы две компании.

Генерал Буарабпорн призвал граждан быть бдительными, но при этом не привел конкретных примеров того, чего стоит остерегаться. Очевидно лишь, что перевод средств на неизвестный счет грозит потерей переведенных денег.

Глава полиции по восьмому региону напомнил, что жертвы мошенничества могут обращаться не только в ближайшие полицейские участки, но и в специальную группу по борьбе с кибер-преступления. Телефон штаба группы – 081-8663000, горячая линия – 1441.

У подразделения по кибер-преступлениям также есть веб-страница www.thaipoliceonline.com, причем она действительно находится в доменной зоне .com, хотя раньше сама полиция называла этот домен у госведомства (вместо .go.th) признаком мошеннического сайта.

Дело о человеке в форме

На пресс-конференции 27 сентября ничего не было сказано о другом резонансном деле о мошенничестве, которое полиция Пхукета начала расследовать в феврале. Речь идет о заявлении одного из пхукетских экспатов, который сообщил в полицию о том, что стал жертвой мошенника в полицейской форме, который выманил у него 57 тыс. бат. Злоумышленник представился сотрудником полиции Пхукет-Тауна и убедил жертву, что на его счет якобы приходили средства от преступной деятельности, так что ему самому грозит тюрьма и нужно принять меры, чтобы этого избежать.

Полиция еще в феврале установила, что потерпевший переводил деньги на счет некого Понгданая Чаййи из Чианг-Мая. Однако после этого никаких новостей о деле не было. В частности, так и не ясно, был ли мошенник просто гражданским лицом (пусть и в полицейской форме) или настоящим сотрудником полиции.