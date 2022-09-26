В Пхукет-Тауне состоится уличное шествие в честь Рамы Х

Муниципалитет Пхукет-Тауна предупредил жителей остров о возможном затруднении движения в центральной части города во второй половине дня 27 сентября, когда там будет проходить парад в честь Его Величества Рамы Х.

Новости Пхукета

27 Сентября 2022, 09:00 AM

Уличное шествие в честь Короля начнется в Пхукет-Тауне в 17:00. Изображение: Муниципалитет Пхукет-Тауна