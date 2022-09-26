В Пхукет-Тауне состоится уличное шествие в честь Рамы Х

Как пояснил муниципалитет в публикации на Facebook, шествие приурочено к Вегетарианскому фестивалю, но не входит в число обычных храмов процессий, а представляет собой отдельное мероприятие в честь Короля.
Парад стартует в 17:00 от статуи Дракона в парке 72-летия Ее Величества Королевы-Матери Сирикит на Thalang Rd. На первом же перекрестке участники шествия свернут на Phuket Rd., по которой начнут движение на юг
Процессия проследует мимо кольцевой развязки с Часовой башней (Surin Circle) и храма Bang Niew Shrine к Сапан-Хину. В качестве финальной точки указана «центральная сцена» в парке, где состоится массовая молитва.
«Процессия может вызвать затруднение дорожного движения. Пожалуйста, избегайте указанных улиц. Мы приносим извинения за неудобства», – заявил муниципалитет Пхукет-Тауна.