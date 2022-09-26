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В Пхукет-Тауне состоится уличное шествие в честь Рамы Х

Муниципалитет Пхукет-Тауна предупредил жителей остров о возможном затруднении движения в центральной части города во второй половине дня 27 сентября, когда там будет проходить парад в честь Его Величества Рамы Х.

Новости Пхукета

27 Сентября 2022, 09:00 AM
Уличное шествие в честь Короля начнется в Пхукет-Тауне в 17:00. Изображение: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Уличное шествие в честь Короля начнется в Пхукет-Тауне в 17:00. Изображение: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Как пояснил муниципалитет в публикации на Facebook, шествие приурочено к Вегетарианскому фестивалю, но не входит в число обычных храмов процессий, а представляет собой отдельное мероприятие в честь Короля.

Парад стартует в 17:00 от статуи Дракона в парке 72-летия Ее Величества Королевы-Матери Сирикит на Thalang Rd. На первом же перекрестке участники шествия свернут на Phuket Rd., по которой начнут движение на юг

Процессия проследует мимо кольцевой развязки с Часовой башней (Surin Circle) и храма Bang Niew Shrine к Сапан-Хину. В качестве финальной точки указана «центральная сцена» в парке, где состоится массовая молитва.

«Процессия может вызвать затруднение дорожного движения. Пожалуйста, избегайте указанных улиц. Мы приносим извинения за неудобства», – заявил муниципалитет Пхукет-Тауна.

 

 

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