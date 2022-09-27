Школа Dowroong и ее окрестности останутся 28 сентября без света

Как говорится в уведомлении центрального офиса РЕА, электричество будет отключено с 9:00 до 16:30 для проведения работ на высоковольтных линиях.
Без электричества останется километровый отрезок Chaofa – Suan Luang Rd. к западу от школы Dowroong и примерно 600 метров Chaofa Dowroong Rd. к востоку от нее.
В частности, света не будет в поселках Moo Baan Chaofa Dowroong, Phuket Villa Dowroong и Arrive at Ava Town. Согласно опубликованной карте, отключение должно затронуть только территории к югу от Chaofa – Suan Luang Rd. и Chaofa Dowroong Rd.
Пхукетский офис РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 (офис РЕА на Пхукете) и 1129 (единая горячая линия).