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Школа Dowroong и ее окрестности останутся 28 сентября без света

Центральный офис Управления энергоснабжения (РЕА) на Пхукете предупредил об отключении электричества в школе Dowroong Wittaya School и ее окрестностях 28 сентября.

Новости Пхукета

27 Сентября 2022, 08:50 PM
Зона отключения на карте. Изображение: РЕА

Зона отключения на карте. Изображение: РЕА

Как говорится в уведомлении центрального офиса РЕА, электричество будет отключено с 9:00 до 16:30 для проведения работ на высоковольтных линиях.

Без электричества останется километровый отрезок Chaofa – Suan Luang Rd. к западу от школы Dowroong и примерно 600 метров Chaofa Dowroong Rd. к востоку от нее.

В частности, света не будет в поселках Moo Baan Chaofa Dowroong, Phuket Villa Dowroong и Arrive at Ava Town. Согласно опубликованной карте, отключение должно затронуть только территории к югу от Chaofa – Suan Luang Rd. и Chaofa Dowroong Rd.

Пхукетский офис РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 (офис РЕА на Пхукете) и 1129 (единая горячая линия).

 

 

 

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