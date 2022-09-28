Храм в Сапаме провел шествие через Пхукет-Таун

Китайский храм в Сапаме (Guan Tae Gun Sapam Shrine) провел уличное шествие через Пхукет-Таун в рамках Вегетарианского фестиваля на Пхукете.

Иккапоп Тхонгтуб

Шествие от храма Guan Tae Gun Sapam Shrine, открывшее третий день Вегетарианского фестиваля, началось в 5:45 утра. Участники практически по прямой прошли до Сапан-Хина по Thepkrasattri Rd. и Phuket Rd., а после молитвы в китайском храме на берегу моря, вернулись назад.

В процессии участвовали многочисленные медиумы-масонги, лица которых были проколоты острыми спицами, мечами, пиками и другими видами «легендарного оружия». Некоторые масонги ехали в кузовых пикапов, другие шли пешком. Также участники шествия несли баннеры с китайскими иероглифами и священные религиозные символы.

Процессию на пути приветствовали облаченные в белые одежды жители Пхукет-Тауна, установившие перед своими домами столы с фруктами, овощами и цветами. Шествие сопровождалось взрывами петард, использование которых вне мероприятий фестиваля запрещено по распоряжению властей.

Также сегодня утренние процессии провели храмы Bang Koo Shrine (Ко-Кэу), Hai Yian Geng Shrine (Май-Кхао) и Seng Leng Tong Shrine (Муанг-Май).

На завтрашнее утро (29 сентября) запланированы сразу пять уличных процессий:

Lim Hu Tai Su (Самконг) – 6:45 утра;

Sam Sian Tong Shrine (Чалонг) – 7:00 утра;

Guan Yu Shrine (Набон, Чалонг) – 7:00 утра;

Tee Gong Tua Shrine – 7:00 утра;

Tai Houd Tong Shrine (Сурин) – 7:45 утра;

Bu Seng Tong Shrine (Баан-Кхиан) – 8:30 утра.

Основной будет считаться процессия, организованная храмом Lim Hu Tai Su. Шествие будет проходить в Пхукет-Тауне.

Во всех местах проведения уличных парадов возможно затруднение дорожного движения (см. схему расположения храмов).