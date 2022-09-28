Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Храм в Сапаме провел шествие через Пхукет-Таун

Китайский храм в Сапаме (Guan Tae Gun Sapam Shrine) провел уличное шествие через Пхукет-Таун в рамках Вегетарианского фестиваля на Пхукете.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Сентября 2022, 10:02 AM
Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие с участием масонгов прошло в Пхукет-Тауне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шествие от храма Guan Tae Gun Sapam Shrine, открывшее третий день Вегетарианского фестиваля, началось в 5:45 утра. Участники практически по прямой прошли до Сапан-Хина по Thepkrasattri Rd. и Phuket Rd., а после молитвы в китайском храме на берегу моря, вернулись назад.

В процессии участвовали многочисленные медиумы-масонги, лица которых были проколоты острыми спицами, мечами, пиками и другими видами «легендарного оружия». Некоторые масонги ехали в кузовых пикапов, другие шли пешком. Также участники шествия несли баннеры с китайскими иероглифами и священные религиозные символы.

Процессию на пути приветствовали облаченные в белые одежды жители Пхукет-Тауна, установившие перед своими домами столы с фруктами, овощами и цветами. Шествие сопровождалось взрывами петард, использование которых вне мероприятий фестиваля запрещено по распоряжению властей.

Также сегодня утренние процессии провели храмы Bang Koo Shrine (Ко-Кэу), Hai Yian Geng Shrine (Май-Кхао) и Seng Leng Tong Shrine (Муанг-Май).

На завтрашнее утро (29 сентября) запланированы сразу пять уличных процессий:

  • Lim Hu Tai Su (Самконг) – 6:45 утра;

  • Sam Sian Tong Shrine (Чалонг) – 7:00 утра;

  • Guan Yu Shrine (Набон, Чалонг) – 7:00 утра;

  • Tee Gong Tua Shrine – 7:00 утра;

  • Tai Houd Tong Shrine (Сурин) – 7:45 утра;

  • Bu Seng Tong Shrine (Баан-Кхиан) – 8:30 утра.

Основной будет считаться процессия, организованная храмом Lim Hu Tai Su. Шествие будет проходить в Пхукет-Тауне.

Во всех местах проведения уличных парадов возможно затруднение дорожного движения (см. схему расположения храмов).

 

 

Have a news tip-off? Click here

Четыре человека допрошены по делу о нападении на туриста в Патонге
Вегетарианский парад прошел на Пхукете, несмотря на непогоду
Пхукетские синоптики выпустили метеорологическое предупреждение
Американец госпитализирован после инцидента на Бангла-Роуд
Полиция проводит масштабную операцию против онлайн-мошенников
День тайского флага на Пхукете
Британский военный атташе посетил Пхукет
Житель Чалонга и доставщик еды оштрафованы за драку
Школа Dowroong и ее окрестности останутся 28 сентября без света
Первая процессия с участием масонгов прошла на Пхукете
В Пхукет-Тауне состоится уличное шествие в честь Рамы Х
Уличные шествия в рамках Вегетарианского фестиваля начались на Пхукете
Метеорологическое предупреждение объявлено в связи с тайфуном Нору
Синоптики обещают новые дожди с 28 сентября
Вегетарианский фестиваль начался на Пхукете

 

QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential

 