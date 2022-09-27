Британский военный атташе посетил Пхукет

Военный атташе посольства Великобритании в Таиланде полковник Тони Стерн нанес визит в штаб третьего регионального командования ВМФ на Пхукете в связи с планирующимся прибытием в страну британского сторожевого корабля HMS Spey.

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Как говорится в сообщении третьего регионального командования ВМФ Таиланда, полковник Стерн посетил базу на мысе Панва 27 сентября. Военный атташе встретился с контр-адмиралом Апхакорном Юконгкэу и обсудил с нем детали планирующейся стоянки сторожевика HMS Spey в одном из тайских портов.

В публикации тайского флота не указано, когда и в какой именно порт должен прибыть британский сторожевик. Пхукет является наиболее вероятным вариантом, однако прямого подтверждения этому пока нет.

На странице HMS Spey в Twitter информация о визите в Таиланд также пока отсутствует. Согласно последней публикации в Twitter, на прошлой неделе корабль находился с дружественной миссией на Фиджи. Сервисы Marine Traffic и Vessel Finder указывают в качестве его текущего местоположения австралийский Дарвин.