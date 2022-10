Туристов насильно высадили из такси, заказанного через приложение в аэропорт

Пхукетский таксист Сурия Тхонгсамак обратился за «разъяснениями» к губернатору после того, как охрана аэропорта насильно высадила из его микроавтобуса туристов, заказавших поездку через приложение Bolt. Пассажиры при этом отказались брать «правильное» такси в аэропорту, пешком вышли с чемоданами на главную дорогу и заказали новую машину там.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Сентября 2022, 09:46 PM

Таксист Сурия Тхонгсамак: «Я намерен бороться за то, чтобы правила для операторов такси были едиными, чтобы они были одинаковыми для всех». Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Об инциденте, произошедшем 28 сентября в аэропорту Пхукета, стало известно 29 числа, когда таксист Сурия Тхонгсамак написал о нем в Facebook. Водитель обратился к губернатору Наронгу Вунсиеу и с просьбой «разъяснить правила», на основании которых брать клиентов в аэропорту Пхукета могут только таксисты двух компаний, с которыми у госкорпорации Airports of Thailand (AoT) заключена концессия. Другим водителям за это грозит штраф, причем, как показал случай господина Тхонгсамака, мнение самих туристов в расчет не принимается. На снятом таксистом видео видно, что пассажиры хотят ехать именно в заказанной ими машине. Их дальнейшие действия действия это также подтверждают.

«Что это? Губернатор, пожалуйста, разъясните. Это туристический город мирового класса? В прошлом политика по провинции позволяла туристам заказывать услугу [такси] через приложение. А реально это так?» – задал вопрос господин Тхонгсамак.

Позже в беседе с журналистами водитель рассказал, как развивались события дальше. После того как охрана остановила микроавтобус и высадила туристов, те покинули аэропорт пешком и отправились ловить такси на шоссе за его пределами. Господина Тхонгсамака сначала отвели к постеру с предупреждением о штрафах за обслуживание пассажиров в аэропорту «не одобренными» таксистами, а затем доставили в полицейский участок Саку для уплаты штрафа. Водитель платить отказался.

«Сперва сотрудник полиции не намеревался выписывать штраф. Стандартный его размер – 2000 бат, меня полицейский попросил заплатить только 300 бат. Но я все равно отказался», – заявил господин Тхонгсамак.

Водитель пояснил, что его микроавтобус полноценно зарегистрирован в качестве такси, все необходимые лицензии и разрешения для перевозки пассажиров также оформлены. Он является легальным таксистом, однако не член компаний/кооперативов, с которыми у аэропорта заключена концессия об обслуживании (Phuket Mai Khao Sakhu Co Ltd и Phuket Limousine and Business Service Cooperative).

Господин Тхонгсамак пояснил, что он не претендовал на то, чтобы «дежурить» в аэропорту с табличкой и развозить пассажиров прилетающих рейсов на регулярной основе. Он получил конкретный заказ через приложение и поехал его выполнять туда, куда попросил клиент.

«Я намерен бороться за то, чтобы правила для операторов такси были едиными, чтобы они были одинаковыми для всех», – заявил водитель.

Публикация господина Тхонгсамака вызвала большой резонанс в социальных сетях. При этом глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Адча Буачан в беседе с журналистами заявил, что его ведомство (которое и занимается регулированием такси) конкретно по этому вопросу ничего сказать не может.

По словам господина Буачана, у водителя есть нужные разрешения, автомобиль зарегистрирован как такси – и это все, что может интересовать PLTO.

«Проблема, возникшая в данном случае, уже была адресована министерству [Минтранспорта] . Министерство уже установило политику, согласно которой руководство аэропорта совместно с Департаментом скоростных магистралей организует [работу такси в аэропорту] », – заявил глава PLTO.

Стоит отметить, что это уже второй случай за месяц, когда туристов высаживают из «неправильных» такси и требуют пользоваться услугами тех перевозчиков, с которыми у того или иного места заключены эксклюзивные соглашения.

2 сентября аналогичный инцидент произошел на пирсе в Рассаде, где четыре туристки из Израиля также заказали такси через приложение, но в никуда в итоге никуда на нем не доехали, поскольку машина была остановлена на выезде одним из шоферов местной компании Ratsada VIP. Женщин заставили покинуть заказанный микроавтобус и воспользоваться услугами местного оператора.

Комментируя тот инцидент, глава туристической полиции по третьему региону полковник Пичетпонг Джаклайком заявил, что в сложившейся ситуации «правы были оба водителя». Получивший заказ через мобильное приложения Чартрапон Мисинпанитанон имел право подобрать туристок у пирса. Остановивший его Экачай Деча также был в своем праве, поскольку у его компании Ratsasa VIP заключена концессия с оператором морского перевозчика Seatran, что он трактовал как эксклюзивные права на пассажиров с паромов.

«Концессия полностью законна и разрешена в соответствии с регулирующими документами офиса Департамента наземного транспорта», – заявил полковник Джаклайком.

Вице-губернатор Анупхап Родкван Йодрабхам провел после этого встречу с операторами такси, посвященную действующим на острова правилам, а заодно напомнил об «имидже и репутации страны и Пхукета как туристического города мирового класса». Последнее, впрочем, относилось не столько к самой ситуации на пирсе, где туристок насильно пересадили из одного такси в другое, сколько к последовавшей дискуссии, в ходе которой несколько раз было употреблено слово «мафия» в отношении таксистов с эксклюзивными правами.

Заодно глава PLTO Адча Буачан предупредил туристов и самих водителей о том, что оказывать услуги пассажирских перевозок могут только официально зарегистрированные таксисты, а за нарушение предусмотрена ответственность по закону.