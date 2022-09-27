Первая процессия с участием масонгов прошла на Пхукете

Утром 27 сентября на Пхукете прошла первая уличная процессия в рамках Вегетарианского фестиваля. Шествие организовал китайский храм, известный как Naka Shrine (Choor Su Kong Naka Shrine) и расположенный у Chao Fa West Rd. к югу от Central Festival.

Иккапоп Тхонгтуб

В шествии участвовали медиумы-масонги, божьи жеребцы, в тела которых, согласно верованиям, во время Вегетарианского фестиваля вселяются китайские боги, что позволяет им не участвовать боли и демонстрировать усмирение плоти во время парадов и ритуалов.

Масонги с лицами, проткнутыми спицами, мечами и другими предметами, прошествовали в окружении верующих до китайского храма в Сапан-Хине и обратно.

Изначально предполагалось, что масонги не должны идти пешком, а вместо этого будут ехать в кузовах пикапов. Однако на всех фотографиях с парада медиумы запечатлены идущими среди людей в белых одеждах.

Других храмовых процессий в течение сегодняшнего дня не будет, но на 17:00 запланировано отдельное шествие в честь Его Величества Рамы Х, которое состоится в Пхукет-Тауне. Участники пройдут по улицам от парка 72-летия Королевы-Матери Сирикит до Сапан-Хина, где состоится массовая молитва (см. здесь).

На 28 сентября запланированы шествия четырех храмов: Guan Tae Gun Sapam (Сапам, 5:45 утра); Bang Koo Shrine (Ко-Кэу, 6:30 утра); Hai Yian Geng Shrine (Май-Кхао, 7:00 утра); Seng Leng Tong Shrine (Муанг-Май, 7:30 утра). Полное расписание можно найти здесь.

Уличные процессии будут продолжаться до 4 октября включительно, когда состоится финальное шествие всех храмов через Пхукет-Таун в Сапан-Хин и прощание с Нефритовым императором и девятью императорскими богами.