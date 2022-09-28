День тайского флага на Пхукете

28 сентября в Таиланде – День тайского флага. В торжественной церемонии в честь флага в Provincial Hall приняли губернатор Наронг Вунсиеу с супругой Ванди и другие официальные лица.

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Ежегодный День флага был учрежден кабинетом министров Таиланда в 2016 году. День не является выходным, но в честь события обязательно проводятся официальные торжественные церемонии, «чтобы формировать в людях гордость за нацию и выражать уважение Его Величеству Королю», подчеркнул пхукетский офис Департамента связей с общественностью напомнил (PR Phuket) напомнил.

«Это день Королевского тайского флага. Флаг считается высочайшим символом нации», – подчеркивается в сообщении PR Phuket.

PR-служба также напомнила, что современный тайский триколор был принят в качестве государственного флага в правление Короля Вачиравуда, Рамы VI, в 1917 году (28 cентября).

Его Величество Король Вачиравуд так объяснил значение цветов на флаге: красный – нация, народ; белый – религия; синий – монархия. Именно синий цвет был священным цветом Рамы VI

«Это напоминание молодым людям о жертвах, которые принесли их предки, чтобы сохранить землю, и о том, что сотни сердец всей нации должны быть едины, выковывая любовь и единство, гордость за нацию, которые дадут великую силу для развития Таиланда», – заключила PR-служба Пхукета.