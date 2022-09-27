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Житель Чалонга и доставщик еды оштрафованы за драку

Заказавший еду житель Чалонга и доставивший заказ курьер не смогли договориться о доплате за доставку. Спор перерос в драку, которая обошлась каждому из мужчин в 1000 бат штрафа.

Новости Пхукета

28 Сентября 2022, 09:00 AM
Сорасак и Адисак в полицейском участке. Фото: Phuket Provincial police

Сорасак и Адисак в полицейском участке. Фото: Phuket Provincial police

О выписанных за бытовую драку штрафах сообщил 27 сентября центральный полицейский участок Пхукета. Публикация полиции стала ответом на посты в соцсетях, в которых пользователи призывали правоохранителей заняться инцидентом, который сочли требующим их внимания.

В итоге, согласно заявлению официальных лиц, о деле узнал шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг, потребовавший от руководителя участка в Чалонге установить факты и принять меры.

Как следует из сообщения полиции, около 8:30 утра 24 сентября некий житель Чалонга по имени Сорасак (фамилия не указана) заказал себе завтрак через приложение для доставки еды. Заказ взялся выполнять курьер Адисак (фамилия также не указана), однако из-за «сбоя в передаче координат локации» водитель по прибытию заявил, что ожидает доплаты. Сорасак доплачивать не согласился, между мужчинами разгорелся спор, переросший в драку.

Участников конфликта быстро разняли другие люди, но информация об инциденте затем появилась в социальных сетях с требование к полицейским, чтобы те занялись происшествием.

В итоге 26 сентября Сорасак и Адиасак были вызваны в полицию «для разрешения разногласий», а заодно оштрфованы на 1000 бат каждый за «физическое нападение на другого человека».

Полиция не уточнила, кто из двоих непосредственно начал драку. Но после уплаты штрафов дела № 554/2565 и №555/2522 были закрыты, заявил центральный полицейский участок провинции Пхукет.

 

 

 

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