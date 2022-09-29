Четыре человека допрошены по делу о нападении на туриста в Патонге

Полиция Патонга в присутствии турполиции допросила четырех уличных зазывал с Бангла-Роуд по делу о нападении на туриста из США ночью 28 сентября. Правоохранители не уточнили, в каком статусе проходят по делу допрошенные и что они рассказали следователям.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщали «Новости Пхукета» накануне, гражданин США Раккан Гассим Алгассим был госпитализирован в районе 3:00 утра. У мужчины был глубоко порезан средний палец левой руки и рассечен подбородок с правой стороны, а также имелись синяки на лице. Вместе с ним в больницу приехала гражданка России Алена Мухиева, не получившая каких-либо травм.

Согласно заявлению полиции, 35-летний американец и 24-летняя россиянка – туристы, вместе проживающие в отеле Diamond Cliff. По словам полицейских, во время визита в больницу они не смогли ничего выяснить у господина Алгассима, поскольку тот «был пьян и не желал сотрудничать».

Комментируя события на следующий день, заместитель начальника полиции Патонга подполковник Киттисак Соммат ничего не сказал о том, удалось ли получить показания у американца. При этом он заявил, что после происшествия госпожа Мухиева «сообщила об инциденте сотрудникам посольства» и указала, что «на них напали четыре человека в униформе, которые ограбили их на 8 тыс. бат». Подполковник не уточнил, удалось ли полицейским узнать что-либо еще.

В качестве места нападения называется Бангла-Роуд. Сотрудница местного бара рассказала, что увидела двух дерущихся на улице иностранцев, одним из которых был господин Алгассим. По ее словам, после драки американец отказывался от помощи и крепко прижимал к себе некую черную сумку.

Сотрудница бара заявила, что госпожа Мухиева сперва хотела вызвать господину Алгассиму такси, но в итоге на место событий прибыли спасатели Kusoldharm Foundation, которые забрали мужчину в больницу Patong Hospital.

В настоящий момент неизвестно, кто напал на господина Алгассима, как развивались события, где в это время находилась госпожа Мухиева, какие показания она дала. Полноценного заявления в связи с инцидентом полиция Патонга пока не сделала.