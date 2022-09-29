Пхукетские синоптики выпустили метеорологическое предупреждение

Юго-западный метеорологический центр, базирующийся на севере Пхукета, выпустил предупреждение о сложных погодных условиях на острове и в других андаманских провинциях. Обильные дожди и сильный ветер связаны с прохождением тайфуна Нору через северную часть Таиланда и доминирующим в Андаманском море сезонным муссоном.

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Метеорологическое предупреждение за подписью главы центра Вирота Лиучаронсапа было опубликовано в 50:00 утра 29 сентября. Оно останется в силе вплоть до 1 октября включительно.

Господин Лиучаронсап отметил, что тайфун Нору сейчас уже классифицируется как тропическая депрессия с тенденцией к дальнейшей потере силы. Однако его последствия будут ощущаться по всей стране, включая провинции на побережье Андаманского моря, такие как Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг и Сатун. Здесь к влиянию Нору добавляется еще и сезонный юго-западный муссон.

Господин Лиучаронсап предупредил о дождях в диапазоне от сильных до очень сильных. Осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром.

Вероятны локальные наводнения, выход водоемов из берегов, сход воды и грунта с холмов. Жители острова должны быть готовы к последствиям дождей и внимательно следить за сообщениями официальных лиц.

Высота волн в Андаманском море сейчас достигает 2-3 метров и превышает 3 метра непосредственно в зонах штормов. Капитаны морских судов должны проявлять максимальную осторожность. Маломерным судам предписано не выходить в море.

Накануне, 28 сентября, губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу принял участие в телеконференции с Бангкоком. Главы всех провинций получили распоряжение привести экстренные службы в круглосуточную готовность.

На севере Таиланда из-за угрозы дальнейших наводнений (12 провинций зафиксировали подтопления еще до прихода Нору) были эвакуированы из своих домов несколько тысяч человек. Ссотрудники экстренных служб принимают меры для защиты людей и имущества. Согласно сообщению Bangkok Post, затоплены около 99 тыс. сельскохозяйственных земель.