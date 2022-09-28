Американец госпитализирован после инцидента на Бангла-Роуд

Полиция Патонга устанавливает обстоятельства инцидента на Бангла-Роуд, в результате которого в больнице оказался гражданин США Раккан Гассим Алгассим. Вместе с ним в Patong Hospital находилась не пострадавшая россиянка Алена Мухиева. Произошедшее предварительно классифицировано как нападение.

Иккапоп Тхонгтуб

Заместитель начальника полиции Патонга подполковник Киттисак Соммат получил сообщение об инциденте на Бангла-Роуд окло 3:30 утра 28 сентября.

Согласно поступившей информации, турист мужского пола пострадал в результате нападения на Бангла-Роуд, после чего был доставлен спасателями в Patong Hospital. В больнице мужчина вел себя агрессивно и препятствовал работе медиков.

Полицейские во главе с подполковником Сомматом прибыли в больницу и обнаружили там пострадавшего, 35-летнего Раккана Гассима Алгассима из Пенсильвании. У мужчины был порезан средний палец левой руки и рассечен подбородок. Также на фотографиях из больницы виден синяк на лице американца, а на его одежде заметны пятна крови.

Вместе с гражданином США в больнице находилась 24-летняя россиянка Алена Мухиева из Саратовской области. Видимых травм она не имела, но на платье также были имелись пятна крови.

Полиция установила, что Алгассим и Мухиева вместе проживают в одном номере отеля Diamond Cliff. Выяснить, что произошло на Бангла-Роуд полицейские оперативно не смогли: полиция отметила, что «потерпевший был пьян и не демонстрировал готовности к сотрудничеству». Проводится расследование.