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Студент-оружейник арестован в Чианг-Мае

Полиция Таиланда сообщила об аресте студента-второкурсника из Чианг-Мая, торговавшего пистолетами и револьверами, самостоятельно переделанными из массово-габаритных макетов (реплик) в боевое оружие.

Новости Пхукета

30 Сентября 2022, 09:00 AM
В Чианг-Мае арестовали студента, занимавшегося переделкой реплик в боевое оружие. Фото: Panumet Tanraksa

В Чианг-Мае арестовали студента, занимавшегося переделкой реплик в боевое оружие. Фото: Panumet Tanraksa

Операцию по аресту 21-летнего Ватчарапхона Тхамвая провели полиция тамбона Чанг-Пхыак, провинциальная полиция по пятому региону и отдел полиции по противодействию преступлениям в сфере технологий.

Студента арестовали в одном из кондоминиумов округа Мыанг-Чианг-Май 28 сентября. При обыске у него изъяли 9-миллиметровый пистолет, пять модифицированных реплик оружия, 14 не модифицированных реплик, боеприпасы и дополнительные принадлежности к оружию, сообщил журналистам глава полиции по пятому региону генерал-лейтенант Пийя Тавичай.

Как пишет Bangkok Post, полицейские вышли на оружейника-самоучку после того, как узнали о существовании в мессенджере Line группы по продаже оружия Chang Tham Phuen. Следователи установили личность мастера, которым оказался 21-летний студент, получили судебный ордер и произвели арест. Молодому человеку предъявили обвинения в незаконном владении, изготовлении и продаже огнестрельного оружия и боеприпасов.

На допросе Ватчарапхон Тхамвай рассказал, что ранее учился в техническом колледже и испытывал интерес к оружию. Переделывать реплики, по словам студента, он научился на YouTube. Затем молодой человек начал изготавливать оружие на продажу и торговать им в Line через группу Chang Tham Phuen.

Ватчарапхон Тхамвай рассказал, что приобретал реплики за 3-5 тыс. бат, переделывал под стрельбу боевыми патронами и продавал по 8-10 тыс. бат. Этим бизнесом молодой человек занимался около двух лет, в общей сложности продав около 100 единиц оружия. Деньги, по его словам, он тратил на обучение в университете и повседневные расходы.
Изучив «историю продаж» оружия Ватчарапхона Тхамвая, полиция пришла к выводу, что одна из переделанных им реплик использовалась для убийства человека в этом году.
Генерал-майор Ворапхонг Кхамлуа из полиции по пятому региону заявил журналистам, что полицейские найдут и привлекут к ответственности всех, кто покупал оружие у студента,

 

 

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