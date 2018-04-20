The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Что такое лихорадка денге и как от нее защититься

Лихорадка денге - одна из тех болезней, при которых принципиальное значение имеют раннее диагностирование и обращение за медпомощью.

Новости Пхукета

21 Апреля 2018 14:00:00

Таиланд отпраздновал Сонгкран, а это значит, что совсем скоро все мы начнем постепенно ощущать приближение сезона дождей. Этот период таит в себе опасность, которая известна всем, кто живет в Таиланде давно, но для новых экспатов и туристов может быть неочевидна. Сочетание высокой влажности и жары – идеальная погода для размножения комаров, в том числе, вида Aedes aegypti, которые разносят лихорадку денге. При этом Мниздрав прогнозирует, что в этом году эпидемиологическая ситуация будет хуже, чем в прошлом (см. здесь).

Денге в легкой форме зачастую неотличима от простуды, и некоторые люди, перенесшие лихорадку, могут даже не догадываться, что столкнулись с этим заболеванием. Впрочем, это отнюдь не означает, что денге – равно как и простуда – не опасны. Согласно докладу тайского Минздрава от 2016 года, самые опасные болезни в стране – это пневмония и лихорадка денге, которые на раннем этапе выглядят как обычная простуда. В 2015 году пневмония унесла 406 жизней, а общее число госпитализированных с этим диагнозом превысило 190 тыс. От лихорадки денге погибли 116 человек (в основном, детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет), а общее число госпитализированных пациентов за 12 месяцев превысило 123 тыс. человек.

Что такое денге?

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti (и, в меньшей степени, A. Albopictus). Первые признаки болезни появляются через 3-14 дней после укуса инфицированным комаром.

Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. Именно сыпь позволяет отличить денге от простуды или гриппа. Специалисты ВОЗ указывают, что денге следует предполагать в случаях, когда высокая температура (40°C) сопровождается двумя из следующих симптомов: сильная головная боль, боль в области за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь.

Также существует тяжелая форма лихорадки денге, так называемая геморрагическая лихорадка. В отличие от описанной выше разновидности заболевания, тяжелая денге может закончиться летальным исходом. Ее характерными признаками, помимо уже перечисленных, являются боли в области живота, рвота и кровотечения. В целом наиболее опасна денге для детей, лиц старшего возраста и людей с ослабленным здоровьем.

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.

Согласно данным ВОЗ, более 70% бремени этой болезни приходится на Юго-Восточную Азию и Пхукет находится в зоне риска. При этом раннее выявление болезни и обращение за надлежащей медицинской помощью позволяют снизить показатель смертности до 1% и ниже. В частности, медики могут предотвратить развитие осложнений, способных привести к летальному исходу.

Есть ли прививка от денге?

До недавнего времени против денге не было ни лекарства, ни прививок, но прорыв все-таки произошел. Разработать вакцину удалось компании Sanofi Pasteur, которая изучала болезнь во многих регионах, включая Таиланд. Препарат Dengvaxia (CYD-TDV) сперва одобрили в Мексике, затем вакцину допустили к использованию на Филиппинах, в Сингапуре и в других азиатских странах. В разработку вакцины Sanofi Pasteur вложила 1,6 млрд долларов инвестиций и 20 лет труда.

В больницах Пхукета Dengvaxia появилась в январе прошлого года. Медики позитивно встретили вакцину, несмотря на то, что она не дает полной защиты от денге, а стоит при этом недешево (изначальная цена составляла около 10 тыс. бат).

При испытаниях вакцина позволила предотвратить развитие заболевания лишь у 60-65% испытуемых (в сравнении с пациентами, получавшей плацебо). Однако по ряду других параметров эффективность оказалась Dengvaxia намного выше. От развития тяжелой формы денге вакцина защищает на 93%, необходимость госпитализации снижается на 80%. Такие цифры, в частности, приводила доктор Умар Банпамай Samitivej Sukhumvit Hospital, которая первой получила Dengvaxia.

Прививка, по словам доктора Банпамай, производится в три этапа с шестимесячными интервалами и сохраняет эффективность на протяжении пяти-шести лет. Прививаться могут люди в возрасте 9-45 лет.

Как еще защититься?

Пока надежной и финансово доступной вакцины в свободном доступе нет, жителям и гостям Таиланда остается руководствоваться принципом о том, что болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поскольку болезнь разносят москиты, то самый надежный способ защиты – своевременно уничтожать личинки комаров, чтобы не допускать резкого роста их популяции.

Эпидемиологи напоминают, что комары откладывают личинки в местах со стоячей водой. Лучше всего – своевременно от этой воды избавляться. Если же это невозможно, то необходимо регулярно проверять такие емкости и обрабатывать соответствующими средствами, которые можно купить практически в любом магазине. Разносчиков инфекции убивает даже простое мыло.

Также полезно использовать репелленты от комаров, закрывать окна и двери москитными сетками, использовать другие средства против насекомых. Но самое главное, в случае появления подозрительной простуды – обращаться в ближайшую больницу. Тест на денге делается в течение одного часа, при наличии социальной страховки (если вы официально работаете в Таиланде) процедура бесплатна, и ни у одного врача не возникнет мысли о том, что вы якобы отвлекаете его простой простудой от более важных дел.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Настя Рыбка избежала наказания за нелегальную работу в Таиланде
Настя Рыбка избежала наказания за нелегальную работу в Таиланде
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Отбор финалистов турнира по гольфу WCGC Thailand завершился на Пхукете
Отбор финалистов турнира по гольфу WCGC Thailand завершился на Пхукете
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.