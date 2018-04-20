Что такое лихорадка денге и как от нее защититься

Лихорадка денге - одна из тех болезней, при которых принципиальное значение имеют раннее диагностирование и обращение за медпомощью.

21 Апреля 2018 14:00:00

Таиланд отпраздновал Сонгкран, а это значит, что совсем скоро все мы начнем постепенно ощущать приближение сезона дождей. Этот период таит в себе опасность, которая известна всем, кто живет в Таиланде давно, но для новых экспатов и туристов может быть неочевидна. Сочетание высокой влажности и жары – идеальная погода для размножения комаров, в том числе, вида Aedes aegypti, которые разносят лихорадку денге. При этом Мниздрав прогнозирует, что в этом году эпидемиологическая ситуация будет хуже, чем в прошлом (см. здесь).

Денге в легкой форме зачастую неотличима от простуды, и некоторые люди, перенесшие лихорадку, могут даже не догадываться, что столкнулись с этим заболеванием. Впрочем, это отнюдь не означает, что денге – равно как и простуда – не опасны. Согласно докладу тайского Минздрава от 2016 года, самые опасные болезни в стране – это пневмония и лихорадка денге, которые на раннем этапе выглядят как обычная простуда. В 2015 году пневмония унесла 406 жизней, а общее число госпитализированных с этим диагнозом превысило 190 тыс. От лихорадки денге погибли 116 человек (в основном, детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет), а общее число госпитализированных пациентов за 12 месяцев превысило 123 тыс. человек.

Что такое денге?

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti (и, в меньшей степени, A. Albopictus). Первые признаки болезни появляются через 3-14 дней после укуса инфицированным комаром.

Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. Именно сыпь позволяет отличить денге от простуды или гриппа. Специалисты ВОЗ указывают, что денге следует предполагать в случаях, когда высокая температура (40°C) сопровождается двумя из следующих симптомов: сильная головная боль, боль в области за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь.

Также существует тяжелая форма лихорадки денге, так называемая геморрагическая лихорадка. В отличие от описанной выше разновидности заболевания, тяжелая денге может закончиться летальным исходом. Ее характерными признаками, помимо уже перечисленных, являются боли в области живота, рвота и кровотечения. В целом наиболее опасна денге для детей, лиц старшего возраста и людей с ослабленным здоровьем.

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.

Согласно данным ВОЗ, более 70% бремени этой болезни приходится на Юго-Восточную Азию и Пхукет находится в зоне риска. При этом раннее выявление болезни и обращение за надлежащей медицинской помощью позволяют снизить показатель смертности до 1% и ниже. В частности, медики могут предотвратить развитие осложнений, способных привести к летальному исходу.

Есть ли прививка от денге?

До недавнего времени против денге не было ни лекарства, ни прививок, но прорыв все-таки произошел. Разработать вакцину удалось компании Sanofi Pasteur, которая изучала болезнь во многих регионах, включая Таиланд. Препарат Dengvaxia (CYD-TDV) сперва одобрили в Мексике, затем вакцину допустили к использованию на Филиппинах, в Сингапуре и в других азиатских странах. В разработку вакцины Sanofi Pasteur вложила 1,6 млрд долларов инвестиций и 20 лет труда.

В больницах Пхукета Dengvaxia появилась в январе прошлого года. Медики позитивно встретили вакцину, несмотря на то, что она не дает полной защиты от денге, а стоит при этом недешево (изначальная цена составляла около 10 тыс. бат).

При испытаниях вакцина позволила предотвратить развитие заболевания лишь у 60-65% испытуемых (в сравнении с пациентами, получавшей плацебо). Однако по ряду других параметров эффективность оказалась Dengvaxia намного выше. От развития тяжелой формы денге вакцина защищает на 93%, необходимость госпитализации снижается на 80%. Такие цифры, в частности, приводила доктор Умар Банпамай Samitivej Sukhumvit Hospital, которая первой получила Dengvaxia.

Прививка, по словам доктора Банпамай, производится в три этапа с шестимесячными интервалами и сохраняет эффективность на протяжении пяти-шести лет. Прививаться могут люди в возрасте 9-45 лет.

Как еще защититься?

Пока надежной и финансово доступной вакцины в свободном доступе нет, жителям и гостям Таиланда остается руководствоваться принципом о том, что болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поскольку болезнь разносят москиты, то самый надежный способ защиты – своевременно уничтожать личинки комаров, чтобы не допускать резкого роста их популяции.

Эпидемиологи напоминают, что комары откладывают личинки в местах со стоячей водой. Лучше всего – своевременно от этой воды избавляться. Если же это невозможно, то необходимо регулярно проверять такие емкости и обрабатывать соответствующими средствами, которые можно купить практически в любом магазине. Разносчиков инфекции убивает даже простое мыло.

Также полезно использовать репелленты от комаров, закрывать окна и двери москитными сетками, использовать другие средства против насекомых. Но самое главное, в случае появления подозрительной простуды – обращаться в ближайшую больницу. Тест на денге делается в течение одного часа, при наличии социальной страховки (если вы официально работаете в Таиланде) процедура бесплатна, и ни у одного врача не возникнет мысли о том, что вы якобы отвлекаете его простой простудой от более важных дел.