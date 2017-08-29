The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Спа-центр гостиницы Keemala признан лучшим в ЮВА

Центр Mala Spa при гостинице Keemala был признан лучшим спа-центром бутик-класса в Юго-Восточной Азии на World Luxury Spa Awards 2017.

Материал партнеров

29 Августа 2017 12:38:03

Фото: Keemala Phuket
Фото: Keemala Phuket

С момента открытия в декабре 2015 года спа-центр гостиницы Keemala дважды номинировался на премию World Luxury Spa Awards 2017 и дважды его признавали лучшим в своем классе среди всех спа Юго-Восточной Азии.

«Наш центр – это тайный храм для гостей, где они могут освободиться от стрессов современной жизни. Предлагаемые процедуры сочетают в себе традиционную медицину и собственные ритуалы Keemala. Мы искренне признательны за все голоса, отданные за нас в этом году», – заявила Он-Ума Джитбунджонг, курирующая в Keemala сегмент спа и оздоровительных программ.

Расположенный в самом сердце комплекса Keemala на Пхукете, центр Mala Spa располагает восемью просторных помещений для оздоровительных процедур в тихом окружении тропической зелени и журчащей воды.

В каждой из комнат есть сауна, парная, ванная для ароматерапии и ливневый душ. В соответствии с этосом курортного комплекса, вся продукция для спа производится брендами Siam Botanicals, VOYA и SpaRitual из на 100% натурального сырья без парабена и не испытывается на животных. Подробнее по ссылке.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Опубликован список самых чистых пляжей Таиланда
Опубликован список самых чистых пляжей Таиланда
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Phuket FC продолжает борьбу за путевку в плей-офф
Phuket FC продолжает борьбу за путевку в плей-офф
Выпечка как личный вклад в традицию
Выпечка как личный вклад в традицию
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.