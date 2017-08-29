Спа-центр гостиницы Keemala признан лучшим в ЮВА

Центр Mala Spa при гостинице Keemala был признан лучшим спа-центром бутик-класса в Юго-Восточной Азии на World Luxury Spa Awards 2017.

29 Августа 2017 12:38:03

Фото: Keemala Phuket

С момента открытия в декабре 2015 года спа-центр гостиницы Keemala дважды номинировался на премию World Luxury Spa Awards 2017 и дважды его признавали лучшим в своем классе среди всех спа Юго-Восточной Азии.

«Наш центр – это тайный храм для гостей, где они могут освободиться от стрессов современной жизни. Предлагаемые процедуры сочетают в себе традиционную медицину и собственные ритуалы Keemala. Мы искренне признательны за все голоса, отданные за нас в этом году», – заявила Он-Ума Джитбунджонг, курирующая в Keemala сегмент спа и оздоровительных программ.

Расположенный в самом сердце комплекса Keemala на Пхукете, центр Mala Spa располагает восемью просторных помещений для оздоровительных процедур в тихом окружении тропической зелени и журчащей воды.

В каждой из комнат есть сауна, парная, ванная для ароматерапии и ливневый душ. В соответствии с этосом курортного комплекса, вся продукция для спа производится брендами Siam Botanicals, VOYA и SpaRitual из на 100% натурального сырья без парабена и не испытывается на животных. Подробнее по ссылке.