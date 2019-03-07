Время сделать шаг: Путь к марафону вместе с Дарреном Щербайном

Даррен Щербайн приглашает на семинар для тех, кто хотел бы начать бегать, но не решается.

Даррен Щербайн

13 Марта 2019, 12:00 PM

Ramp Up Your Run Clinic

Подумываете об участии в полумарафоне или забеге на 10 км, но не решаетесь из-за отсутствия опыта? Или, может быть, когда-то серьезно занимали бегом, но сейчас думаете, что эти дни остались в прошлом? Что ж, возможно, сейчас самое подходящее время для того, чтобы начать.

Любые перемены, включая трансформацию самого себя, обычно видятся сложным и утомительным процессом. Это ощущение само по себе становится препятствием, мешающим начать заниматься спортом. И цель семинара Ramp Up Your Run Clinic как раз состоит в том, чтобы научить вас движению по пути трансформации шаг за шагом, достигая небольших, но важных улучшений, которые мотивируют продолжать заниматься бегом.

Все, чему мы учим в ходе курса, можно легко встроить в повседневный распорядок дня и достичь более гармоничного баланса между здоровьем и приятным образом жизни.

Программа Ramp Up Your Run Clinic включает:

• Динамичная тренировочная сессия для улучшения качества бега;

• Десятинедельная пошаговая программа тренировок для подготовки к полумарафону или забегу на 10 км;

• Здоровый, питательный ланч после тренировки;

• Курс по формирование осанки для бега и здоровой жизни;

• Курс по предотвращению травм;

• Курс по здоровому питанию;

• Курс силовых тренировок с прицелом на бег;

• Ментальная практика;

• Мгновенный доступ к ресурсам поддержки и отчетности.

Спорт во все времена являлся инструментом перемен, надежды и вдохновения на пути к лучшей версии себя. Ниже вы найдете список из трех факторов перемен, которые ведут к значительным результатам:

Начинайте с надежного фундамента

Лучшими идеями, как правило, оказываются самые простые, но реализованные с вниманием к деталям. Эти детали могут казаться слишком мелкими, банальными и не достойными траты времени. Однако именно из них складывается лестница, ведущая наверх.

Легендарный баскетбольный тренер Джон Вуден, под руководством которого команда Калифорнийского университета Лос-Анджелеса выиграла 10 студенческих кубков NCCA, начинал работу с подопечными с того, что на протяжении двух недель на каждом занятии учил воспитанников надевать носки. Причина проста и банальна. Плохо надетый носок – это стертые на тренировке ноги, а стертые ноги – плохие результаты или вовсе пропущенная тренировка.

Подобные мелочи чрезвычайно важны. И в ходе нашего курса, к примеру, мы отрабатываем с участниками хождение с книгой на голове. Почему? Дело в том, что осанка имеет принципиальное значение для бега и представляет собой первую ступень к тому, чтобы начать бегать как гепард.

Даже сантиметры имеют значение

При растяжке икроножной мышцы точка опоры должна приходиться на пятку, а не на середину стопы (см. иллюстрацию), чтобы избежать последствий для голеностопного сустава. При опоре на середину стопы происходит так называемое эксцентрическое сокращение икроножной мышцы, которого не должно быть, если мы хотим добиться правильной растяжки.

Икроножная мышца проходит от голени до колена, из-за самой природы бега она «хронически» сокращена, что приводит к легкому сгибу в колене, «включающем» четырехглавую мышцу бедра. Это в свою очередь может приводить к напряжению, тянущему коленную чашечку вверх, что уже грозит воспалительными процессами.

Полтора десятка сантиметров, проигнорированные при растяжке, могут казаться незначительными, когда речь идет о забеге на 10 км или 21 км. Но если речь идет о том, чтобы показать лучший результат, эти сантиметры могут оказаться критическими.

Сила действия

Почти в любом деле самый сложный из шагов – это первый шаг. Даже у меня бывают такие дни, когда я совсем не горю желанием выйти на пробежку, несмотря на всю пользу для здоровья. Первый шаг – это непросто, а одиночество – не лучший попутчик на пути к результатам.

Принципиально важно не ждать наступления подходящего момента или прихода нужного самоощущения. Подобные факторы никогда не подтолкнут вас к тому, чтобы сделать необходимый шаг. Самый мощный аргумент и мотивирующий драйвер – это само действие.

Трансформация происходит в движении. С каждым шагом вы набираете темп, километры исчезают под ногами, и к финишу вы замечаете, что улыбаетесь гораздо шире, чем на старте.

Курс Ramp Up Your Run Clinic будет проводиться в субботу, 23 марта, в Phuket Boat Lagoon. Начало в 7:00, окончание – в 13:00. Заказать билеты можно через Phuket Ticketmaster.