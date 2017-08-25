Программа потери веса и здоровой жизни от Thanyapura

Спортклуб Thanyapura разработал курс Reshape & Recharge для желающих избавиться от лишнего веса и перейти на здоровый образ жизни. Первый курс пройдет уже в сентябре.

26 Августа 2017 11:00:00

«До 70% всех заболеваний можно предотвратить за счет изменения образа жизни, который начинается с образа мышления. Главные причины человеческих смертей в наши дни – это последствия действий самого человека. Thanyapura обещает дать все необходимое для принятия правильного решения. Команда Thanyapura, состоящая из профессиональных врачей, консультантов по здоровому образу жизни, диетологов и спортивных тренеров олимпийского уровня концентрируется именно на профилактике болезней и альтернативной терапии, с меньшим применением химии и скальпеля», – говорят в Thanyapura.

Программа Reshape & Recharge предлагается в двух вариантах: недельном и двухнедельном. Значительно сбросить вес за такой срок нереалистично, но цель спортклуба не в этом, а в том, чтобы настроить человека на здоровый образ жизни, разработать для него программу похудения и снабдить необходимыми знаниями для ее реализации.

Программа включает, в частности, разработку здорового меню и плана питания, консультации с разными специалистами, анализ телосложения, анализ мускулатуры и скелеты, авторский план тренировок и оздоровительных процедур, мастер-классы по кулинарии. В течение всего курса пациенту предлагается проживать в Thanyapura Health & Sports Resort с доступом ко всей его инфраструктуре, а часы досуга посвящать экскурсиям и осмотру достопримечательностей.

Не обошли в Thanyapura вниманием и модные сейчас холистические процедуры и альтернативную восточную медицину.

«Эти процедуры включают терапию натуральными био-идентичными гормонами, курс витаминов и минералов, гидроколонотерапию, хиропрактику, фитнес с личным тренером, традиционную китайскую терапию, такую как акупунктура и лечение банками», – говорят в Thanyapura.

Первый из запланированных курсов Reshape & Recharge стартует 10 cентября, второй – 1 апреля 2018 года, а третий – 8 июля. Задать вопросы по программе можно по эл. почте reservations@thanyapura.com и телефону +66 76 336 000. Подробнее на странице программы.