Осторожно, денге! Таиланд подвел итоги первых трех месяцев года

Число заболеваний денге на Пхукете самое высокое по всему Таиланду, и прогноз на ближайшие месяцы не оптимистичный.

21 Апреля 2018 10:00:00

Апрель на Пхукете подходит к концу, и уже совсем скоро остров почувствует приближению юго-западных муссонов, вместе с которыми придут сезонные дожди. Сочетание высокой влажности и сильной жары – оптимальная погода для размножения комаров, и именно поэтому с апреля традиционно начинает резко расти число случаев заболевания лихорадкой денге, которую эти насекомые переносят.

К началу «комариного сезона» Пхукет подходит с тревожными новостями. Сразу в двух отчетах разных подразделений Минздрава, опубликованных в начале апреля, констатируется, что именно Пхукет является лидером среди 75 провинций Таиланда по числу заболеваний лихорадкой денге на душу населения.

Согласно отчету Департамента по контролю за заболеваниями, опубликованному на прошлой неделе, за период с начала года по 9 апреля на острове было зафиксировано 220 случаев заболевания денге или 56,35 случая на 100 тыс. населения. Cхожий показатель приводится и в отчете Бюро эпидемиологии за аналогичный период – 57,52 случая на 100 тыс. населения в (в прилагающейся к отчету карте, видимо, есть ошибки, уточненная карта доступа здесь).

Следом за Пхукетом в отчетах располагаются провинции Самут-Сакхон, Пханг-Нга, Накхон-Сри-Тхаммарат и Краби. Впрочем, в этих провинциях показатель заметно ниже – от 35 до 39 случаев на 100 тыс. населения. При этом средний показатель по стране, согласно данным Бюро эпидемиологии, составляет 10,03 случая на 100 тыс., что в пять раз ниже пхукетского.

Согласно официальным отчетам, за период с 1 января по 9 апреля от лихорадки денге в Таиланде умерли девять человек, при этом двое из них – на Пхукете. Самый высокий процент заболеваний был в возрастной группе от 15 до 24 лет – 18,86% всех случаев. Две следующие группы риска – 10-14 лет и 25-34 года (15% и 10%). Мужчин и женщин среди переболевших лихорадкой денге было поровну.

Глава пхукетского офиса Минздрава Джирапан Тэпан на этой неделе был недоступен для комментариев. Сотрудница Департамента контроля за заболеваниями (DDC), с которой связались «Новости Пхукета», смогла лишь подтвердить редакции цифру в 220 официально подтвержденных случаев лихорадки денге на острове с начала года. Также она подтвердила и информацию о двух погибших в результате болезни.

«Один из скончавшихся жил в Рассаде, другой – в Май-Кхао. Оба были гражданами Таиланда. Если я не ошибаюсь, одному было 26 лет, а другому – 14 лет», – рассказала сотрудница DDC.

Стоит отметить, что официальная статистика не учитывает смерть 32-летнего Герасима Григорьева, скончавшегося в Vachira Hospital Phuket в ночь с 10 на 11 апреля. Россиянин был госпитализирован еще в середине марта и в течение почти месяца пхукетские врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не сумели. Собеседница «Новостей Пхукета» в DDC призналась, что об этом случае она ничего не знает.

На вопрос о том, какие меры предпринимаются в преддверии сезона дождей, сотрудница DDC заявила, что ведомство ведет системную работу среди населения, поскольку основной способ предотвращения роста числа заболеваний – борьба с комарами, разносящими вирус.

«Мы проводим кампании по повышению осведомленности людей о денге четыре раза в год в различных районах острова. В рамках последней акции сотрудники пхукетского офиса Минздрава раздавали листовки и рассказывали о денге на радио», – отметила собеседница редакции.

Основными мерами по борьбе с комарами по-прежнему является устранение источников не проточной воды и окуривание опасных мест специальными химикатами. О том, как не стать жертвой денге, читайте здесь.