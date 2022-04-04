Таиланд потерял 10 пунктов в рейтинге успешности сопротивления COVID-19

По итогам марта Таиланда потерял десять позиций в рейтинге успешности противостояния коронавирусу Bloomberg, который оценивает и эффективность защиты при сохранении нормального хода жизни.

Новости Пхукета

4 Апреля 2022, 03:44 PM

Таиланд в рейтинге успешности противодействия коронавирусу. Изображение: Bloomberg

Королевство находится на 41 месте среди 53 стран с итоговым показателем 62,4 пункта. Для сравнения: в первой тройке – Норвегия (81,1), ОАЭ (80,2) и Дания (80), в последней – Пакистан (53,5), Россия (51,3) и Гонконг (42,1).

Согласно Bloomberg, уровень вакцинации населения в Таиланде хороший, хотя и не выше среднего по рейтингу (1,84 дозы на человека). Показатели заболеваемости и смертности – удовлетворительные (заболевания – 975 на 100 тыс., смертность – 0,2%), уровень мобильности населения и общее влияние пандемии на экономику также в удовлетворительной зоне.

Отрицательное влияние на общий показатель оказывает строгость локдауна в широком смысле. Непосредственно по действующим ограничительным мерам Таиланд набрал 47 пунктов, расположивших в самом конце таблицы рядом со своими соседями, такими как Сингапур, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, материковый Китай и Гонконг, Индия. Спад в авиаперевозках – более, чем в два раза (минус 61,4%) по сравнению с аналогичным месяцем до начала пандемии. Хуже только у Сингапура, Тайваня и Гонконга. Особенно печалит показатель открытости страны для туризма – Таиланд находится среди замыкающих рейтинг 15 стран.

Анатомия вируса

В начале апреля тайские специалисты столкнулись с новым подвидом «омикрона» под названием ХЕ, который раньше встречался только в Великобритании, причем в небольшом количестве. ХЕ представляет собой гибрид вариантов коронавируса ВА.1 («омикрон») и ВА.2 («стелс-омикрон») и, как указывает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) более заразен, чем последний.

Гибрид двух известных «омикронов» был обнаружен специалистами Центра медицинской геномики при бангкокской больнице Раматхибоди, сообщила 3 апреля газета Bangkok Post. Согласно публикации газеты, вирус был выявлен у тайского гражданина, однако о том, как он заразился британским ХЕ, информации нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пишет о подварианте ХЕ следующее: «Рекомбинант ХЕ (BA.1-BA.2) был впервые обнаружен в Великобритании 19 января, и с того момента поступила информация о более 600 выявленных и подтвержденных последовательностях. Ранние оценки указывают, что в плане распространения в популяции он имеет преимущество примерно в 10% в сравнении с ВА.2, однако эта информация требует дополнительного подтверждения».

Британское Агентство безопасности здравоохранения (UKHSCA), придерживается того же мнения и указывает, что ХЕ на 10% более более заразен, чем вариант ВА.2 («стелс-омикрон»), и на 43% превосходит по этому показателю B.1.1.529 (оригинальный «омикрон»).

Вирусологи подчеркивают, что появление новых штаммов – естественный процесс, противостоять которому нельзя. С момента начала пандемии специалисты зафиксировали миллионы различных мутаций исходного вируса, однако лишь несколько из них оказались достаточно живучими, чтобы распространиться в больших популяциях людей.

Сейчас ВОЗ следит за двумя основными вариантами коронавирусной инфекции, отнесенными к группе вызывающих опасение – «дельта» и «омикрон. Варианты «альфа», «бета» и «гамма» из этой категории исключены, но у «дельты» и «омикрона» есть подварианты и гибриды, одним из которых является ХЕ. ВОЗ не выделяет его в отдельный штамм, относя к «омикронам».

В соответствующей статье сайт телеканала RTVI приводит слова профессора Ратгерского университета Константина Северинова, который указывает, что в целом для «омикронов» характерна более высокая заразность при менее опасном течение болезни. Еще одна хорошая новость заключается в том, что столкновение с одним из подвидов этого штамма дает защиту и от других. Вакцинация также работает, поскольку все коронавирусы похожи.

«Наша иммунная система – будучи натренированная за счет того, что мы переболели одним из ранних вариантов или были вакцинированы вакцинами, сделанными на основе ранних вариантов – пусть менее эффективно, но будет узнавать новые варианты», – говорит Северинов.

Биолог указывает, что про противостояние человека и вируса «полезно думать в терминах гонки вооружений: кто-то нападает, кто-то защищается». При этом, как на любой войне, противники стараются развиваться, чтобы превзойти друг друга.

«И та, и другая сторона изменяются. Это типичный случай биологический эволюции, она не может быть остановлена», – объясняет Северинов.