В 41% тайских овощей и фруктов нашли повышенный уровень пестицидов

Тайская ассоциация ThaiPAN, занимающаяся регулярным контролем за содержанием пестицидов в местных продуктах питания, озвучила результаты ежегодной проверки овощей и фруктов с рынком и из магазинов страны. В этом году высокое содержание химии было зафиксировано в 41% отправленных на экспертизу образцов.

Новости Пхукета

27 Июня 2019, 10:11 AM

Фото: ThaiPAN

Как говорится в публикации ThaiPAN, в этом году контрольные закупки проводились на рынках и в магазинах Бангкока, Чианг-Мая, Сонгкхла, Са-Кэу, Кхон-Кхэна, Чантхабури, Ратчабури и Ясотхона. Затем образцы были отправлены на тестирование в одну из британских лабораторий, осуществляющих проверки в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025 (российский аналог – ГОСТ ИСО/МЭК 17025). По результатам тестов высокое содержание химии было обнаружено в 41% образцов.

Среди овощей и зелени наиболее высокие уровни загрязнения пестицидами были обнаружены в китайской листовой горчице, кале, «священном» базилике (бай капао), чили и цветной капусте. Из фруктов самым загрязненными оказались танжерин, розовые яблоки (чомпу), гуава и виноград.

При этом импортные фрукты оказались чище местных (33,3% не прошедших тест образцов против 48,7%), а продукция с рынков – чище продукции из магазинов (39% против 44%).

«Хорошая новость заключается в том, что процент загрязненных образцов в этот раз был ниже, чем во время предыдущего тестирования. Тогда пестициды в опасных концентрациях были обнаружены в 46% образцов», – говорится в сообщении ThaiPAN.

Также в некоторых из образцов были обнаружены следы пестицидов, которые считаются рядом специалистов опасными и не рекомендованными к применению (хотя не обязательно запрещенными).

В пресс-релизе ThaiPAN упомянуто обнаружение в тайских овощах и фруктах целого ряда пестицидов, включая метамидофос, карбофуран, боскалид, этиримол, метрафенона, изопиразам, флуксопироксад, пириметанил, квиноксифен, проквиназид и другие.

Примечательно, что даже среди продукции, помеченной как органическая, чистыми оказались не все образцы. Впрочем, ThaiPAN прямо признает, что органических овощей и фруктов на тестирование было отправлено мало.