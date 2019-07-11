Найди свою йогу: Как подобрать занятия, подходящие лично тебе

Преподаватель йоги Ким Уайт рассказывает как найти занятия, подходящие лично вам.

Ким Уайт

27 Июля 2019, 11:00 AM

Как выбрать подходящую йогу? Ким Уайт готова поделиться опытом.

Как и во многих других вещах, в йоге бывает очень сложно сделать первый шаг, особенно если рядом нет друга, который взял бы за руку и привел на занятия в студию.

Многие из тех, кто еще не начал заниматься йогой, находятся во власти самых безумных предубеждений и стереотипов относительно того, что же происходит за таинственными дверями зала. На деле же большинство находящихся там людей точно такие же, как и вы. Зачастую на первом же занятии можно обнаружить сразу несколько человек, со схожим образом мысли и жизни, с которыми можно прекрасно проводить время. И моя первая рекомендация желающим начать состоит в том, чтобы задать себе следующий вопрос:

Зачем я иду на йогу?

Дополнить силовые тренировки упражнениями на растяжку? Укрепить мышцы? Восстановиться после травмы? Расслабиться и избавиться от стресса? Класс должен отвечать поставленной задаче. Если вы ищете силовых нагрузок, а направляетесь при этом на занятие, проходящее в легкой и медитативной манере, то первым впечатлением от йоги может стать разочарование. Так что, если вы не знаете, как выглядит йога на конкретном занятии в конкретной студии, лучше повнимательнее прочитать описание или позвонить по контактным телефонам.

Поговорите с учителем

На первом занятии имеет смысл представить себя учителю, который будет вести класс. Не стесняйтесь задавать все вопросы, которые вас интересуют. Если учитель любит свою работу, то он с удовольствием уделит время для беседы. Если же нет, то это тоже красноречивый ответ. Какой месседж учитель транслирует ученикам на занятиях? Совпадает ли он с вашими взглядами? Чем и как живет преподаватель вне класса? Достоин ли он быть образцом для вас и тем человеком, который поддержит в вас позитивный дух на пути через йогу? Все это вопросы, на которые лучше найти ответы пораньше.

Пользуйтесь интернетом

В сети можно найти немало профильных поисковых сервисов для подбора студий йоги в конкретной локации (например, Yoga Finder). Также у большинства центров есть свои сайты, где рассказывается о миссии конкретной студии и особенности занятий в ней.

Доверяйте себе

После первого же занятия вы почувствуете, ваше это или нет. Доверяйтесь своему внутреннему голосу, он, как правило, не ошибается. Однако позвольте мне подчеркнуть, что речь идет именно о впечатлении после пробы. Доверять внутреннему голосу, когда вы даже не попробовали, – это совсем другая история. И здесь пригодится следующий совет.

Мыслите открыто

Не позволяйте каким-либо предубеждениям мешать вам открыть нечто замечательно. Проще говоря, не судите книжку по обложке. И позвольте рассказать в качестве примера следующую историю.

Дело было несколько лет назад в Австралии. Я как раз собиралась начать занятие со своим классом, когда на пороге появился молодой серфер, которого буквально притащила в студию желавшая заниматься подружка. На первое занятие парня в прямом смысле слова привели силой, и он явно очень любил свою девушку, если согласился пойти с ней туда, куда идти ему определенно не хотелось. Его буквально парализовывала мысль о том, что ему нужно будет изгибаться в безумные позы перед другими людьми в наряде с блестками и бисером, насиловать свое тело и, наконец, быть посмешищем в глазах других парней.

В общем, как вы догадались, все закончилось иначе. После первой недели пробных бесплатных занятий он подошел ко мне и заявил: «Если бы я до этого знал, что такое йога, то занимался бы уже много лет». Я до сих пор горжусь этим моментом. Мне нравится знакомить людей с йогой. И этот парень со своей девушкой стали моими постоянными учениками.

Ставьте цели, в том числе промежуточные

Это позволит направлять свое движение и отслеживать прогресс. Если вы выкладываетесь на 100%, а эволюции не наблюдается, возможно, стоит сменить студию или преподавателя. На то, чтобы найти свою йогу, потребуется некоторое время. Возможно, придется сменить несколько студий и учителей, прежде вы найдете то, что подходит именно вам. Но пожалуйста, не останавливайтесь. Обещаю, что результат будет стоить усилий.

Ким Уайт – основательница студии Kim White Yoga, преподаватель йоги с двадцатилетним стажем и автор регулярных колонок в The Phuket News. Пожалуйста, дайте нам знать, если вам было бы интересно читать ее заметки о различных асанах.