Vachira Hospital переходит на прием ряда пациентов только по направлениям из других больниц

Главная пхукетская больница Vachira Hospital с 1 октября будет принимать некоторые категории пациентов только по назначениям врачей из других больниц.

28 Августа 2018 17:58:21

О том, что главная больница Пхукета работает на пределе возможностей и нуждается в разгрузке сообщила служба общественных связей провинции. Соответствующее сообщение было опубликовано утром 28 августа на странице PR-службы администрации Пхукета в сети Facebook.

Согласно сообщению, в воскресенье, 26 июля, на Пхукете прошла встреча медицинских работников, на которой обсуждался вопрос загрузки Vachira Hospital. На встрече было объявлено о том, что с 1 октября лица, нуждающиеся в неспециализированной стационарной медицинской помощи, должны обращаться в ближайшие лечебные заведения, а в Vachira Hospital их будут отправлять по направлению врача, если в том будет необходимость.

Таким образом с главной больницы планируется снять часть значительную повседневной нагрузки, переадресовав рядовые, но отнимающие время и ресурсы случаи в другие заведения. Сама же Vachira Hospital будет работать с пациентам, которым нужна специализированная помощь, которую другие больницы оказать не могут.

Разумеется, Vachira Hospital продолжит оказывать помощь всем экстренным пациентам. С разовыми обращениями работа также будет продолжена, хотя и здесь предпочтительно обращение в больницу по месту жительства: Thalang Hospital, Patong Hospital, Phuket Provincial Hospital (больницу OrBorJor), в районные центры здравоохранения, такие как Chalong Health Centre.

На встрече 26 августа был приведен следующий пример. Если в медицинской помощи нуждается житель округа Таланг, то он должен обратиться в Thalang Hospital. Если случай окажется слишком сложный для этой больницы, то врач выпишет направление в Vachira Hospital.

При наличии страховки или готовности самостоятельно оплатить лечение, также можно обращаться в частные больницы (Mission Hospital, Bangkok Hospital и так далее), но их в своем уведомлении PR-служба не касается вовсе.

Как пояснила PR-служба, в настоящий момент главная больница Пхукета настолько загружена, что ей приходится отправлять пациентов серьезными заболеваниями в соседние провинции, поскольку собственные мощности рассредоточены по слишком большому спектру медицинских задач, включая случаи, с которыми могут разобраться больницы уровня Thalang Hospital и Chalong Health Centre.

Отметим, что сейчас Vachira Hospital располагает фондом из 551 больничных коек, еще 100 планируется добавить будущем. Также в перспективе часть нагрузки возьмет на себя Chalong Hospital, однако дата открытия этой больницы неизвестна. Представители Vachira Hospital обещают выступить с заявлением по этому поводу в начале следующего года.