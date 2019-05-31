Комариный ликбез: В Таиланде начался сезон денге

Говорят, что выбор идеального места для жизни – это поиск тонкого баланса между температурой воздуха зимой и размером насекомых летом. Впрочем, самое опасное для человека насекомое пугающими габаритами не отличается, ведь речь идет о простых комарах. Переносимые ими вирусы, включая малярию, ежегодно убивают тысячи людей.

Новости Пхукета

8 Июня 2019, 09:00 AM

Фото: Phuket PR Department

В Таиланде комариный сезон начинается с приходом дождей, когда в природе создаются оптимальные условия для размножения этих насекомых. Пхукетский офис Минздрава говорит, что ситуация с денге в этом году лучше, чем в прошлом, но одновременно призывает не терять бдительности.

Что такое денге?

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti (и, в меньшей степени, A. Albopictus). Первые признаки болезни появляются через 3-14 дней после укуса инфицированным комаром.

Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. Именно сыпь позволяет отличить денге от простуды или гриппа. Специалисты ВОЗ указывают, что денге следует предполагать в случаях, когда высокая температура (40°C) сопровождается двумя из следующих симптомов: сильная головная боль, боль в области за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь.

Также существует тяжелая форма лихорадки денге, так называемая геморрагическая лихорадка. В отличие от описанной выше разновидности заболевания, тяжелая денге может закончиться летальным исходом. Ее характерными признаками, помимо уже перечисленных, являются боли в области живота, рвота и кровотечения. В целом наиболее опасна денге для детей, лиц старшего возраста и людей с ослабленным здоровьем.

Есть ли лекарство от лихорадки?

До недавнего времени против денге не было ни лекарства, ни прививок, но сейчас ситуация меняется. Разработать вакцину удалось компании Sanofi Pasteur, которая изучала болезнь во многих регионах, включая Таиланд. Препарат Dengvaxia (CYD-TDV) сперва одобрили в Мексике, затем вакцину допустили к использованию в Сингапуре и других азиатских странах, а 1 мая ее применение одобрили власти США. В разработку вакцины Sanofi Pasteur вложила 1,6 млрд долларов инвестиций и 20 лет труда.

Медики позитивно встретили вакцину, несмотря на то, что она не дает полной защиты от денге, а стоит при этом недешево (изначальная цена составляла около 10 тыс. Бат). Главный плюс Dengvaxia – значительное снижение вероятности развития у пациента тяжелой формы денге (от нее вакцина защищает на 90%).

Прививка производится в три этапа с шестимесячными интервалами и сохраняет эффективность на протяжении пяти-шести лет.

Специальных лекарств для лечения лихорадки денге по-прежнему нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.

Раннее выявление болезни и обращение за надлежащей медицинской помощью позволяют снизить показатель смертности до 1% и ниже. В частности, медики могут предотвратить развитие осложнений, способных привести к летальному исходу.

Как защититься от вируса?

Пока надежной и финансово доступной вакцины в свободном доступе нет, жителям и гостям Таиланда остается руководствоваться принципом о том, что болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поскольку вирус разносят комары, то самый надежный способ защиты – своевременно уничтожать личинки комаров, чтобы не допускать резкого роста их популяции.

Эпидемиологи напоминают, что комары откладывают личинки в местах со стоячей водой. Лучше всего – своевременно от этой воды избавляться. Если же это невозможно, то необходимо регулярно проверять такие емкости и обрабатывать соответствующими средствами, которые можно купить практически в любом магазине. Разносчиков инфекции убивает даже простое мыло.

Также полезно использовать репелленты от комаров, закрывать окна и двери москитными сетками, использовать другие средства против насекомых. Но самое главное, в случае появления подозрительной простуды – обращаться в ближайшую больницу. Тест на денге делается в течение одного часа, при наличии социальной страховки (если вы официально работаете в Таиланде) процедура бесплатна, и ни у одного врача не возникнет мысли о том, что вы якобы отвлекаете его простой простудой от более важных дел.

Насколько серьезна ситуация на Пхукете?

Тайские и зарубежные СМИ регулярно публикуют резонансные заметки о рекордном росте числа зарегистрированных случаев денге в стране. Также аналогичные предупреждения для туристов публикуют Министерства иностранных дел разных государств.

В целом, согласно официальным отчетам Минздрава, речь идет примерно о 50-60 тыс. случаев денге год, при этом уровень смертности не превышает десятой доли процента.

Пхукет традиционно находится в топе провинций Таиланда по количеству случаев денге на 100 тыс. населения, однако связано это не с высокой распространенностью вируса, а с тем, что в статистике тайского Минздрава и его подразделений учитывается лишь официальное население провинций, которое в случае Пхукета составляет около 400 тыс. человек, тогда как реальное число жителей провинции вдвое больше, а иностранцы не учитываются при подсчете вовсе.

С января по май этого года на Пхукете было зарегистрировано лишь 144 случая лихорадки денге. Ни один из них не закончился смертью пациента.

«Ситуация под контролем, поводов для беспокойства нет. Уровень заболеваемости денге не так высок, как в прошлом году, и продолжает снижаться», – заявил корреспонденту «Новостей Пхукета» глава местного офиса Минздрава Тханит Сермкэу.

Господин Сермкэу добавил, что все профильные ведомства продолжают вести борьбу с комарами. Параллельно ведется работа по информированию граждан об угрозе денге и защите от вируса.

Традиционно больше всего случаев заболевания денге фиксируется за период с июня по август включительно.

При подготовке текста использованы материалы ВОЗ, а также предыдущие публикации «Новостей Пхукета» по данной теме.