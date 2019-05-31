Минздрав напомнил о сезонном росте риска БРНР

С началом сезона дождей Минздрав Таиланда выпустил предупреждение о возможном распространении энтеровирусного везикулярного стоматита среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. Соответствующее напоминание опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрва Суванчай Ваттанайингчарончай.

Новости Пхукета

1 Июня 2019, 04:00 PM

Фото: Минздрав Таиланда

Энтеровирусный везикулярный стоматит – распространенная детская болезнь в странах с жарким климатом. В обиходе заболевание известно как hand, foot and mouth disease (HFMD) или болезнь рук, ног и рта (БРНР).

Основные симптомы – повышение температуры тела с появлением язв во рту и сыпи на руках и ногах, что и дало болезни ее название. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), самым распространенным возбудителем БРНР является коксаки-вирус А16, который обычно вызывает легкую самоизлечивающуюся болезнь с немногочисленными осложнениями.

Однако возбудителем БРНР также может быть и редкий энтеровирус 71 (EV71), который способен вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к летальному исходу.

В настоящее время специального лечения БРНР нет. ВОЗ рекомендует пациентам покой и обильное питье, при подозрении на осложнения нужно обратиться к врачу.

Пхукет занимает третье место по числу случаев БРНР среди провинций Таиланда, однако (как и в ситуации с денге), на статистику оказывает серьезное влияние то, что в ней учитывается лишь официальное население острова. Глава пхукетского офиса Минздрава Тханит Сермкэу в беседе с «Новостями Пхукета» указал, что с 1 января по 24 мая в больницы поступили 143 пациента с БРНР.

«Я думаю, что поводов для беспокойства нет, поскольку число случае БРНР невысоко. К тому же, заражение БРНР не является чем-то необычным, когда ребенок возвращается в школу после каникул в первые дни сезона дождей. Конечно, стоит показать ребенка врачу ради спокойствия, но почти все дети сами выздоравливают, если им обеспечить отдых, хорошее питание и тепло», – заявил доктор Сермкэу.

Отдельно специалист подчеркнул, что в случае обнаружения у ребенка сыпи и других признаков БРНР крайне важно изолировать его от контактов с другими детьми.

«Если в школьном классе заболевает один ребенок, то для предотвращения распространения вируса мы освобождаем его от учебы до выздоровления. Если в классе заболеют двое детей, то от учебы освобождается весь класс», – рассказал господин Сермкэу.

Случаев второго типа на Пхукете в этом году не было, заверил он.