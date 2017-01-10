Click to download Tribute to His Majesty PDF

The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Первая больница в Таиланде получила вакцину против денге

Бангкокская больница Samitivej Sukhumvit Hospital первой в Таиланде получила вакцину против лихорадки денге, разработанную Sanofi Pasteur.

Новости Пхукета

24 Декабря 2016 10:20:05

Фото: Sanofi Pasteur
Фото: Sanofi Pasteur

О том, что Таиланд начал предлагать вакцинацию против денге, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление специалиста по инфекционным болезням Samitivej Sukhumvit Hospital Он-Умар Банпамай.

Говоря о первой вакцине против денге, получившей коммерческое название Dengvaxia, доктор Банпамай подчеркнула, что при испытаниях вакцина позволила предотвратить развитие заболевание у 60-65% испытуемых (в сравнении с пациентами, получавшей плацебо). В плане снижения тяжести протекания заболевания эффективность вакцины составила 93%, необходимость госпитализации снизилась на 80%. Такие цифры привела доктор Банпамай.

Прививка, по словам специалиста, производится в три этапа с шестимесячными интервалами и сохраняет эффективность на протяжении пяти-шести лет. Лучше всего работает вакцина в случае с лицами в возрасте 9-45 лет.

Подробнее о вакцине Dengvaxia читайте здесь.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Число жертв наводнений выросло до 25 человек
Число жертв наводнений выросло до 25 человек
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Phuket International Rugby 10s возвращается в мае
Phuket International Rugby 10s возвращается в мае
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.