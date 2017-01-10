Первая больница в Таиланде получила вакцину против денге

Бангкокская больница Samitivej Sukhumvit Hospital первой в Таиланде получила вакцину против лихорадки денге, разработанную Sanofi Pasteur.

24 Декабря 2016 10:20:05

Фото: Sanofi Pasteur

О том, что Таиланд начал предлагать вакцинацию против денге, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление специалиста по инфекционным болезням Samitivej Sukhumvit Hospital Он-Умар Банпамай.

Говоря о первой вакцине против денге, получившей коммерческое название Dengvaxia, доктор Банпамай подчеркнула, что при испытаниях вакцина позволила предотвратить развитие заболевание у 60-65% испытуемых (в сравнении с пациентами, получавшей плацебо). В плане снижения тяжести протекания заболевания эффективность вакцины составила 93%, необходимость госпитализации снизилась на 80%. Такие цифры привела доктор Банпамай.

Прививка, по словам специалиста, производится в три этапа с шестимесячными интервалами и сохраняет эффективность на протяжении пяти-шести лет. Лучше всего работает вакцина в случае с лицами в возрасте 9-45 лет.

Подробнее о вакцине Dengvaxia читайте здесь.