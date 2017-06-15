Прикосновение природы в Spa Cenvaree

Репортер The Phuket News Шела Рива сходила на процедуры Spa Cenvaree и готова поделиться впечатлениями.

17 Июня 2017 10:00:00

Spa Cenvaree – это место, где легко потерять счет времени. Ощущение такое, будто тебя медленно несет течением через сказочный сон, пронизанный живительными ароматами и нежными прикосновениями – ничего подобного я до этого не испытывала никогда.

Спа-центр Cenvаree расположен при гостинице Centara Grand Beach Resort Phuket в Кароне и предлагает разнообразные процедуры на любой вкус. Я же, после некоторого размышления, остановилась на популярной комбинированной программе Thai Body Balance продолжительностью в два с половиной часа.

Сразу отмечу одну маленькую деталь, которая лично для меня была принципиальной: наличие индивидуального шкафчика для вещей. Пусть это и мелочь, но именно она позволила мне вообще не беспокоиться о своих ценностях, а также в прямом смысле слова освободиться от всего материального и полностью отдаться ощущениям.

Как строительство дома начинается с фундамента, так и мое погружение в мир Thai Body Balance началось с разглаживающего скраба для ног с ростками пшеницы и кунжутом, оставившего мои ступни чистыми, гладкими и благоухающими. Проводившая процедуру специалистка старательно избегала пореза на моей лодыжке, о котором я ей рассказала, и за это я готова поблагодарить ее отдельно.

За скрабом последовало отшелушивающая процедура с использование средства на основе «семи волшебных органических злаков». Я опасалась, что средство вызовет жжение, как бывает с его аналогами, но оно оказалось приятно успокаивающим, натуральным и безвредным для кожи, тем более что температуру я могла подобрать на свой вкус. Должна признаться, что процедура закончилась слишком быстро. Я предпочла бы еще полежать на массажном столе, прежде чем смывать в душе косметическое средство.

Лично для меня выделяющимися и превосходящими все ощущения были три пункта в программе: джакузи, которое последовало за отшелушиванием и душем, уровень мастерства работавшего со мной специалиста и совершенно божественные ароматы косметики, ни один из которых не был химическим или просто слишком резким.

Как я только что упомянула в предыдущем абзаце, за массажем последовала ванна, но не просто с водой, а с оздоравливающим отваром тайских трав, куда можно было добавить ингредиенты на свой выбор, а расслабляющую атмосферу дополняли разбросанные повсюду лепестки роз. Позже я узнала, что эта процедура пользуется особой популярностью у влюбленных пар, и я определенно понимаю почему. Даже мне хотелось, чтобы рядом со мной был кто-то, кто мог бы засвидетельствовать это блаженство.

В качестве следующего элемента программы мне предложили на выбор тайский массаж нуад или массаж с ароматерапией. Я остановилась на первом варианте, посчитав, что массаж с маслом будет недостаточно действенной процедурой для моих уставших мышц. Массажистка сперва подробно расспросила меня, чего именно я хочу, а выслушав все ответы, предложила глубокий массаж, на который я послушно согласилась. После этого мне тщательно проработали все требовавшие внимания точки на спине, ногах и руках, и я могу сказать, что просто расслабляющая процедура благодаря мастерству массажистки Cenvaree действительно стала оздоравливающей. Во всяком случае, мои мышцы были за процедуру благодарны.

Как и при всех предшествовавших пунктах программы, я не могла не отметить восхитительные натуральные ароматы, выбранного массажисткой. Я даже не удержалась и после курса приобрела бутылочку масла с нотками розмарина, который она использовала при массаже. На этикетке бутылочки говорится, что это масло эффективно при мышечных болях, а в его состав входят лемон, грейпфрут, базилик и местное растение мэй чанг, известное своими целебными свойствами.

Завершился же курс Thai Body Balance питательным массажем лица при помощи предварительно согретого особого мешочка с кунжутом. Согревающее прикосновение этого чудесного косметического инструмента оказалось совершенно новым для меня удовольствием. При этом я так и не узнала, как именно он выглядит, поскольку за всю процедуру ни разу не открыла глаза.

Могу лишь заверить, что ощущение мягких прикосновений теплой ткани было ни с чем не сравнимым, а нагретый кунжут наполнял ноздри ароматами орехов и земли. Я никогда не была на горячих источниках в горах Японии, но почему-то этот запах заставил меня представить именно их.

После того, как процедуры были закончены, я расположилась в кресле и позволила себе чашечку имбирного чая, который оказался лучшим в моей жизни. Покидать этот рай совершенно не хотелось, и чтобы задержаться, я даже приняла душ второй раз, хотя нужды в этом никакой не было. А затем, неспешно одеваясь и рассматривая золото и мрамор этого дворца здоровья, я приняла решение, которое, собственно, напрашивалось с самого начала: я вернусь в Spa Cenvaree еще раз. И довольно скоро.

Всю информацию о Spa Cenvaree, предлагаемых процедурах и продукции можно найти на сайте Spa Cenvaree.