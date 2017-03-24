Девять шагов к здоровому сердцу

Советы доктора Наринтхорна Сурасинтхона по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.

3 Апреля 2017 09:07:35

Заболевания сердечно-сосудистой системы – одна из главных причин смертности на планете. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно они уносят 17 млн жизней. Однако большинство случаев являются предотвратимыми, и требуют лишь простого изменения образа жизни.

Под заболеваниями сердечно-сосудистой системы понимаются любые нарушения работы сердца и кровеносной системы, сказывающиеся на функционировании главной мышцы человеческого тела. Самым распространенным примером является коронарная недостаточность, когда холестериновые бляшки накапливаются на стенках артерий, что ведет к замедлению кровотока по направлению к сердцу. Со временем это может вылиться в блокировку кровотока или формированию тромба с последующим инфарктом. Другие расстройства включают порок сердца, кардиомиопатию, сердечную аритмию, цереброваскулярное расстройство, тромбоз глубоких вен, легочную эмболию и так далее. Если хотите проверить, попадаете ли вы в группу риска, то просто ответьте на следующие вопросы:

•Курите ли вы?

•Потребляете ли регулярно алкоголь в больших дозах?

•Потребляете ли нездоровую пищу?

•Есть ли близкие родственники с сердечными расстройствами?

•Живете ли в условиях постоянного стресса?

•Ваш образ жизни можно назвать неспортивным?

•Есть ли у вас лишний вес?

•Страдаете ли вы от диабета?

•У вас высокое кровяное давление?

Если вы утвердительно ответили на хотя бы один из вопросов, то вы, вероятнее всего, в группе риска. Если же нет, то помните, что расстройства сердечно-сосудистой системы могут быть наследственными. В любом случае важно, во-первых, скорректировать образ жизни, а во-вторых, уметь заметить симптомы болезни на ранней студии. В список последних могут входить несварение, одышка, боли в груди, неровный сердечный риск, потливость, тошнота. Ниже вы найдете девять простых шагов, которые приведут вас к здоровому сердцу.

Шаг 1. Здоровая и сбалансированная диета. Регулярно включайте в дневное меню не менее пяти «порций» овощей и фруктов. Избегайте насыщенных жиров; продуктов, подвергшихся технологической обработке; пищи с высоким содержанием соды.

Шаг 2. Регулярные физнагрузки. Выделите не менее 30 минут в день на физическую активность. Вы можете гулять, бегать трусцой, плавать или заниматься чем-то еще, лишь бы это было регулярной привычкой. Если вы настроены более серьезно, то добавьте еще 60 минут силовых тренировок в неделю. Занятия спортом укрепляют тело (включая и сердечную мышцу) и препятствуют росту уровня холестерина. Не забывайте о разминке, чтобы не получить травму.

Шаг 3. Отказ от курения. Сигареты – серьезнейший фактор риска, и бросив курить вы значительно снизить вероятность заболеваний сердца. Доказано, что через год после отказа от курения риск снижается вдвое.

Шаг 4. Контроль веса. Вместе с лишним весом уйдет повышенный уровень сахара и липидов в крови, повышенное давление. Все вышеперечисленное – серьезные факторы риска.

Шаг 5. Правильные пищевые добавки. Плохая экология и стресс современного мира – одна из причин воспалений на клеточном уровне, которые также потенциально могут вести к заболевания сердечно-сосудистой системы. Пищевые добавки с актиоксидантами помогут снизить риск, но обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы он назначил вам подходящие.

Шаг 6. Контроль за алкоголем. При безрассудном употреблении алкоголь может разрушить всю жизнь. Негативные последствия включают набор веса, повышение давления, повреждение печени и социальные проблемы. Ограничьте потребление алкоголя.

Шаг 7. Контроль стресса. Стресс разрушителен и для тела, и для разума. Способы борьбы с ним включают спорт, медитацию, сеансы самоанализа.

Шаг 8. Ежегодные медобследования. Регулярно проверяйте состояние здоровья: давление, уровень липидов и сахара, индекс массы тела и другие параметры. Изменения в них укажут на перемены в образе жизни и результат этих перемен.

Шаг 9. Позитивная атмосфера. Чем бы вы ни занимались, настраивайтесь на позитивный лад и окружайте себя здоровой атмосферой. Смотрите на любую ситуацию с позитивной стороны и стимулируйте окружающих делать так же. Установите цели на личном и профессиональном фронте и отмечайте каждый из этапов их достижения, вознаграждайте себя и окружающих.

Резюмируя, скажу, что главное – наслаждаться жизнь, быть счастливым и постепенно повышать качество жизнь. Сердечно-сосудистые заболевания предотвратимы, так что давайте все станем частью этой позитивной статистики.

Наринтхорн Сурасинтхон – медицинский директор Thanyapura Integrative Health Centre. Больше информации можно найти на сайте thanyapura.com.