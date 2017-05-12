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JW Marriott начала запись на пятый мастер-класс по здоровому образу жизни

Гостиница JW Marriott Phuket Resort & Spa анонсировала 5-й комплексный мастер-класс по здоровому образу жизни Reboot & Reevaluate Your Healthy Reality Check, который пройдет с 15 по 18 июня 2017 года в JW Marriott и Mandara Spa.

Новости Пхукета

12 Мая 2017 12:04:37

5-й комплексный мастер-класс по здоровому образу жизни Reboot & Reevaluate Your Healthy Reality Check, который пройдет с 15 по 18 июня 2017 года в JW Marriott и Mandara Spa.
5-й комплексный мастер-класс по здоровому образу жизни Reboot & Reevaluate Your Healthy Reality Check, который пройдет с 15 по 18 июня 2017 года в JW Marriott и Mandara Spa.

Автор идеи Reboot & Reevaluate Your Healthy Reality Check – директор Mandara Линда Оверман, которая ежегодно собирает на одной площадке ведущих теоретиков и практиков здорового образа жизни на Пхукете. В течение нескольких дней они проводят семинары и мастер-классы для участников программы, решивших «перезагрузить» свою жизни и сделать выбор в пользу здоровья.

В этом году программа продлится четыре дня, число участников ограничено 10-15 желающими. Приглашенные специалисты – Хейден Родс (его семинар будет посвящен питанию и психологическим вопроса), Крейг Бертон (семинар по питанию и составлению индивидуальных оздоровительных программ на основе анализа крови), Ким Уайт (семинар по йоге и медитации с практическими занятия), Кристин Рейлли (практические занятия по арт-терапии), Кэтти Рассел (практические занятия по использованию целебных масел и ароматерапии).

Также участников программы ждут специальное сбалансированное меню (по три завтрака, обеда и ужина) и два сеанса массажа в Mandara Spa. Записаться можно как на весь курс целиком (25 тыс. бат с человека), так и на отдельные занятия (от 900 бат). Доступны и однодневные программы. При заказе до конца мая предоставляется скидка в размере 15%. Забронировать место и получить дополнительную информацию можно по эл. Почте linda.overman@marriotthotels.com, телефону:+66 76 338 000 доб. 3752 и на сайте jwmarriottphuketresort.com.

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