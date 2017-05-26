Пять секретов потери веса

Большинство людей, пробовавших диеты, как минимум единожды терпели неудачу в этом деле.

27 Мая 2017 14:00:00

Дело в том, что ключ в долгосрочной потере веса – не только диета, а выработка здоровых привычек в повседневной жизни, притом что причин для отказа от них у каждого может найтись предостаточно.

Иногда действительно помогает смотреть на ситуацию в том ключе, что происходящее с вами – не требования программы по потере веса, а новый образ жизни, который вы выбираете не на несколько месяцев, а на всю жизнь.

Рассуждать об этом просто, но на деле все сложнее. Вам потребуется мотивация и поддержка других людей. А чтобы вам было проще начать, ниже вы найдете пять мотивационных секретов, которые правда работают.

1) Ставьте себе небольшие цели на каждую неделю

Если что-то нельзя измерить, то и достичь этого не получится. Потеря веса – это слишком общая цель, путь к которой сложно измерять понедельно. Задачи на каждую неделю должны быть такими, чтобы достичь их и оценить результат было проще. Например:

• Заниматься спортом три дня в неделю (это четкая и реалистичная цель).

• Ужинать вне дома не более двух раз в неделю.

• Выпивать за выходные не более двух бокалов вина или другого алкоголя.

• Ложиться спать в девять вечера не реже трех раз в неделю.

• Вести дневник достижения ежедневных целей и вознаграждать себя чем-то приятным, но не едой: походом на массаж, новой одеждой, билетом на концерт.

2) Перейдите на здоровый шоппинг

Поддерживайте в себе мотивацию покупать здоровую еду при походах в магазин. Уделите один час сознательному шоппингу, когда вы придете в магазин с заранее составленным списком и будете его придерживаться. Даже не смотрите в сторону нездоровой еды или покупайте более здоровую замену этим продуктам. За счет этого вы будете реже заглядывать в холодильник и заказывать доставку готовой еды, взамен употребляя больше здоровых продуктов и чаще создавая собственные полезные рецепты и меню.

3) Используйте специальные мобильные приложения

Фитнес-приложения и программы для здорового питания значительно облегчают жизнь. Они упрощают такие задачи как постановка целей, контроль за их достижением, отслеживание рациона, графика тренировок и употребления жидкости. Контроль за ежедневным потреблением продуктов питания и физической активность позволяет избежать переедания и «недорабатывания» на тренировках. Также приложения могут подсказывать идеи для спортивных занятий в любое время и в любом месте, что поддерживает мотивацию. Не забывайте делиться собранной статистикой с тренером и диетологом, а также регулярно отмечать, на каком этапе пути к потере веса вы находитесь в конкретный момент.

4) Участвуйте в спортивных мероприятиях

Записывайтесь на различные гонки, благотворительные велопробеги, забеги и прогулки! Поставленная цель закончить гонку и не сойти с дистанции будет мотивировать вас активно тренироваться, пить больше воды и питаться здоровым образом. На Пхукете можно найти многочисленные варианты подходящих соревнований, включая забеги на 3-5 км (как по твердому покрытию, так и кроссовые), триатлоны и дуатлоны, свободные велозаезды на 20 км (также по дорогам или в формате кросса), заплывы на 500 м в открытой воде и многое другое. Если вы любите природу, то отличным вариантом станет горный кросс до провинции Пханг-Нга, но в этом случае стоит убедиться, что вы достаточно тренированы.

После того, как вы определились с мероприятием, найдите себе тренера и подходящий план занятий. Найдите среди друзей кого-то, кто присоединится к вам в гонке, и позаботьтесь о наличии всего необходимого, чтобы дойти до финиша (спортивная одежда и обувь, велосипед и т.д.).

5) Заведите календарь достижений

Кто-то любит настенные календари, кто-то предпочитает мотивационные доски – в любом случае будет полезно записывать планы и стратегии их достижения, отмечать промежуточные цели. Это создаст привычку менять образ жизни, а вдохновляющие цитаты, рисунки или статьи придадут уверенности в себе. Устанавливайте себе напоминания в календаре и по достижению целей вводите в повседневную жизнь то, что когда-то было целью.

Итак, никаких больше отговорок или откладывания перемен в долгий ящик – если вы не хотите начинать каждый раз заново, то просто не останавливайтесь на пути. Заботьтесь о своем теле и помогайте ему спортом и полезными процедурами, а в Thanyapura’s Health & Wellness Centre тем временем всегда есть различные спецпредложения, которые помогут оптимизировать процесс потери веса. К примеру, занятий йогой укрепят базовую мускулатуру, а процедуры по коррекции фигуры помогут избавиться от целлюлита натуральными средствами.

Автор статьи – доктор Наринтхорн Сурасинтхон, медицинский директор Thanyapura Integrative Health Centre. Больше информации можно найти на сайте thanyapura.com.