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Власти США обязали гомеопатов маркировать препараты по науке

Федеральная торговая комиссия США (FTC) выпустила директиву, обязывающую производителей гомеопатических средств печатать на упаковке продукции информацию о научных доказательствах их эффективности или прямо указывать на отсутствие таких доказательств. Документ опубликован на сайте FTC.

Новости Пхукета

12 Декабря 2016 08:31:41

Фото: Philippa Willitts
Фото: Philippa Willitts

Рабочая группа ведомства пришла к выводу, что производители традиционных лекарств и гомеопаты должны находиться в равных условиях, и если первые не могут обещать свойства, наличие которых научно не доказано, то и ко вторым должны применяться такие же требования. В итоговом докладе рабочая группа FTC изложила позиции трех сторон: гомеопатов, их критиков и потребителей гомеопатической продукции. 

По решению ведомства, маркировка со ссылкой на доказательства эффективности (либо прямое указание на их отсутствие) должна находиться в непосредственной близости к описанию заявленных эффектов препарата или быть включенной в него. За соблюдением требования комиссия пообещала тщательно следить, причем проверять не только дизайн упаковки, но и рекламные заявления производителей и продавцов.

Концепция гомеопатии была разработана в конце 1770-х годов немецким врачом Самуэлем Ганеманом, выступившим с идеей о том, что сверхнизкие дозы веществ, вызывающих симптомы какого-либо заболевания, могут вылечить это заболевание. При этом под сверхнизкими дозами понимается разведение исходного вещества до концентрации, когда в препарате может не быть ни единой молекулы исходного вещества. Лечебный эффект гомеопаты объясняют тем, что «вода обладает памятью», осуществляющей передачу биологической информации.

Ни в одном двойном слепом рандомизированном контролируемом клиническом испытании не удалось продемонстрировать отличие гомеопатических препаратов от плацебо.

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