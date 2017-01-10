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Новая вакцина против Эболы показала 100-процентную эффективностью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о завершении испытаний вакцины против вируса Эбола с эффективностью 100%.

28 Декабря 2016 12:05:04

Фото: Simon Davis / DFID
Фото: Simon Davis / DFID

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВОЗ, тестирование вакцины под названием rVSV-ZEBOV происходило в Гвинейской Республике в 2015 году. Ни один из 5,8 тыс. вакцинированных не заразился вирусом в течение 10 и более дней с момента вакцинации, тогда как среди не прошедших вакцинацию испытуемых за тот же период было зафиксировано 23 случая заболевания.

«Хотя убедительные результаты уже не помогут спасти жизни жертв эпидемии в Западной Африке, они свидетельствуют о том, что во время следующей вспышки мы не будем беззащитны», – цитирует ТАСС заявление помощника главы ВОЗ Мари-Поль Киени.

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