Пасатхорн Суванпхаху и будни спасателей Kusoldharm Foundation Пасатхорн Суванпхаху стал спасателем в возрасте 16 лет и с тех пор несет службу в Kusoldharm Foundation. Премкамон Кетсара 30 Июля 2017 13:00:00 Печальная статистика по числу аварий на дорогах Таиланда – это, пожалуй, одна из самых частых тем в местной прессе, на совещаниях властей и в разговорах экспатов. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Таиланд находится на втором месте в мире по количеству смертей на дорогах на 100 тыс. населения, а Пхукет – одна из самых аварийных провинций страны. Это одна из темных сторон острова, о которой осведомлены все его постоянные жители. Впрочем, среди нас есть и те, для кого это больше, чем сухие цифры статистики. Речь о спасателях Kusoldharm Foundation, которые первыми прибывают на место любой аварии и каждую рабочую смену проводят в попытках спасти одну или несколько жизней. При этом в отличие от пляжных лайфгардов, слова благодарности в интернете они слышат нечасто. «Немногие знают, что нам, спасателям, приходится делать и с чем приходится сталкиваться каждый день. Считается, что мы все, должно быть, выработали иммунитет к смерти и ужасам. Но это не так», – говорит Пасатхорн «Бомб» Суванпхаху, 23-летний специалист Kusoldharm Foundation. Пока хватает сил С Пасатхорном мы беседуем в пхукетском центре Kusoldharm Foundation. Рядом его коллеги занимаются своими делами, в гараже стоит микроавтобус службы экстренного реагирования. И никто не знает, как долго продлится это спокойствие – в любую минуту на пульт дежурного может поступить вызов, и спасатели сорвутся с места. Биография Пасатхорна примечательна тем, что к спасателям он присоединился в возрасте 16 лет. Молодой человек не мог найти себе места после разрыва с девушкой и в какой-то момент решил подать заявление на вступление в ряды Kusoldharm. Заявку приняли, Бомб надел форму и осознал, что нашел себя и свой путь в жизни. С тех пор прошло уже семь лет, но непробиваемой эмоциональной броней – наличие которой приписывают представителям его профессии – Пасатхон так и не обзавелся. Возможно, такой брони и вовсе не существует. «Я занимаюсь этой работой уже семь лет, но несмотря на то, что видел огромное количество происшествий и смертей, чувства потери избегать так и не научился. Особенно тяжелое – это смерть ребенка», – признается Бомб По его словам, после первого подобного случая он пришел домой и разрыдался. «Проходили дни, а тоска не отпускала, сердце было буквально разбито. Многие хорошие спасатели уходят с этой работы именно из-за того, что не могут справиться с этой ее стороной. Что же касается меня, то я все еще работаю. Пока что мне удается справляться. Прекращать я не хочу», – говорит Пасатхорн. И опасна, и трудна Работа спасателей начинается с поступления звонка на пульт дежурного. Телефон горячей линии спасателей – 1669, но часть вызовов поступает им из полиции – с общей горячей линии 191 или с линии туристической полиции 1155. Людям, не говорящим по-тайски, логичнее обращаться на последнюю, чтобы избежать проблем с языковым барьером, когда на счету каждая минута. «Получив сигнал по радио, мы сразу выезжаем на место событий. Когда мы прибыли, первый приоритет – это безопасность самих спасателей, поскольку если что-то случится с нами, то помощи не получит уже никто, так что мы обязаны думать о собственных жизнях», – рассказывает Бомб. Автомобили спасателей Kusoldharm Foundation укомплектованы, по словам Пасатхорна, базовым медицинским оборудованием и, конечно, уступают реанимобилям крупных больниц. Для оказания первой помощи все необходимое присутствует, но в серьезных случах спасатели вынуждены ограничиваться сердечно-легочной реанимацией и поддерживать жизнь пострадавшего в ожидании кареты скорой помощи. Если состояние пострадавшего слишком тяжелое, то везти его в больницу на машине Kusoldharm может быть слишком опасно. В таком случае спасатели делают все возможное, чтобы человек продержался до прибытия «медицинской кавалерии». «Бывает так, что родственники пострадавших возмущаются тем, что мы якобы ничего не делаем, просто искусственное дыхание и все. Они недоумевают, почему мы не можем сразу отвезти человека в больницу. Но правда в том, что на это мы не имеем права. Мы обязаны дождаться медиков, имеющих более широкие возможности оказания помощи», – рассказывает Бомб. «Родственники потерпевших пытаются торопить нас или настаивают, что сами отвезут человека в больницу. Но нужно понимать, что именно своевременная первая помощь на месте может спасти жизнь», – добавляет он. По словам Пасатхорна, такое происходит регулярно, а иногда спасателям даже активно мешают выполнять свою работу. Зачастую не встречают понимания спасатели и со стороны других водителей. «Много раз было и такое, что какая-нибудь машина пристраивалась следом за нами, чтобы проскочить перекресток на красный свет. Однажды в нас даже врезалось такси, так что срочно пришлось посылать на вызов другую машину, а это означает, что вся процедура реагирования начинается с нуля и время ожидания помощи увеличивается», – рассказывает Бомб. Проблемными бывают и выезды на сообщения о драках и других бытовых инцидентах. Пасатхорн говорит, что сам попадался под горячую руку одному из участников потасовки, причем в этой руке был нож. «Эта работа изменила мое представление о жизни. Никто из нас не знает, когда придет его час, когда он увидит своих родных в последний раз. Я научился видеть ценность своей жизни и жизней других людей. Это укрепляет связи с близкими», – говорит Бомб. Не ради денег О претензиях к спасателям (вплоть до обвинений в кражах ценностей у пострадавших) Пасатхорн, разумеется наслышан, но относится этому спокойно и с ходу ничего не отвергает. Наоборот, признается, что в любой профессии наверняка есть нечистые на руку люди. Еще один непростой момент – скромный размер зарплат спасателей, поскольку Kusoldharm Foundation и другие организации – это фонды, существующие на пожертвования. «Мы зарабатываем немного, но на жизнь хватает. Наши оклады платятся из средств, которые люди жертвуют храмам. Другая часть пожертвований идет на закупку необходимого оборудования. Но все, что достается нам, возвращается обществу», – говорит Бомб. Впрочем, работают спасатели не ради денег. «Когда человеку грозит смерть, то единственное, на что он надеется, – это чудо, которое позволит ему уцелеть и вернуться к семье. Я хочу быть частью этого чуда», – признается 23-летний спасатель. 