Мак Роузен через год после трагедии на Кубке Азии Сайт Surf Training Secrets взял интервью у спортсмена, потерерявшего ногу на соревнованиях год назад. Новости Пхукета 1 Июля 2017 13:00:00 Это случилось в субботу, 7 мая 2016 года. На Пхукете был в разгаре Кубок Азии по вейкбордингу. Мак Роузен готовился выполнить трюк, который он делал тысячу раз. Но 7 мая все пошло не так. Четыре дня спустя, на операционном столе в Бангоке, хирурги ампутировали 25-летнему спортсмену левую ногу по колено. Мак признается, что даже сквозь наркоз чувствовал, как метал разрезает кость, деля его жизнь на «до» и «после». Сейчас, год спустя, Мак уже снова стоит на доске и тренирует других спортсменов. За прошедшие месяцы СМИ неоднократно писали о том, как молодой пхукетский вейкбордист сделал невозможное: не просто встал на ноги, но и вернулся в любимый вид спорта. Сегодня, пожалуй, настал момент дать слово самому Маку. Побеседовали со спортсменом его партнеры по проекту SurfTrainingSecrets.com. С тех соревнований прошел уже год, но многие до сих пор не знают, что именно тогда случилось. Мог бы ты объяснить, как произошел несчастный случай, и какие мысли проносились в твоей голове? Я просто поднялся в воздух слишком высоко и приземлился на прямую ногу... Услышал щелчок, дотянулся до ноги и понял, что что-то нехорошо. Но я уже выполнил около 70% программы, оставалось только два трюка... Думаю, я был слишком сильно вошел в азарт и сделал не на тот трюк, который планировал... И все пошло неправильно. Когда я упал, никто на самом деле и не понял, что все серьезно. Но потом люди бросились ко мне, вытащили на берег... И первыми в воду прыгнули ребята, которых я тренировал. Как высоко в воздухе ты был? Я не знаю... Довольно высоко. Достаточно для того, чтобы получить такую вот серьезную травму... Я слышал, что ты уже выигрывал соревнования на тот момент. Все случилось при выполнении последнего трюка в программе? У меня было ощущение, что я вполне себе вышел в лидеры, но последние два трюка пошли совсем не так, как я бы хотел. О чем ты думал в больнице? Из-за всех таблеток, которые мне давали, я не вполне понимал, что вообще происходило. Но в глубине души я знал, что хочу вернуться еще более сильным, чем был. Это были тяжелые дни, иногда не было желания ни что-либо делать, ни куда-либо идти, только лежать на постели и все... По большому счету, физически только это я и мог, но я постоянно работал над тем, чтобы сохранить позитивный настрой. Я знал, что нужно приложить все силы, чтобы вернуться. Какими механизмами психологической адаптации ты пользовался? Что действительно помогало психологически, так это поддержка со стороны семьи, друзей и всех остальных. Думаю, я просто хотел доказать, что смогу вернуться или, как минимум, попытаться. И я знал, что сделаю это не ради себя, а ради тех, кто меня поддерживал. К тебе в Бангкок приезжал Хейден Родс. О чем вы говорили? После операции я перебирал в уме, кто мог бы мне помочь вернуться, и подумал о Хейдене, поскольку тренировался с ним во время подготовки к Азиатским пляжным играм. Потом он приехал навестить меня. Мы говорили о всяких психологических вещах, он объяснил, что если я хочу быть сильным физически, то мне нужно быть сильным и ментально. Через несколько недель, после того как меня выписали, я поехал в RPM Health Club и Хейден со всей командой оказали мне огромную помощь. Он мне как брат теперь. В разговоре с Хейденом ты упомянул, что вернешься на доску. Было ли это сильным мотивирующим фактором? Да, было... И это было нелегко. Мне пришлось заниматься еще упорнее, пришлось привыкнуть к меньшим скоростям. Я восстанавливал физическую форму, силу и ментальную уверенность, чтобы вернуться к любому делу – и именно это заставляло меня продолжать. Если бы не эта мечта, не знаю, что бы я делал. В интернете можно найти видео, на которых ты тренируешься прямо в больнице. Физические упражнения правда так важны? Сверхважны. Для меня они были как обезболивающее. Я забывал о боли и наслаждался физической нагрузкой. У меня до сих пор бывают боли каждый день, но упражнения помогают не думать о них, одновременно укрепляя тело и разум. Мне нравится чувствовать себя сильным и выглядеть сильным. И я правда не хочу, чтобы кто-то смотрел на меня свысока, и думал, что я чего-то не могу, потому что у меня одна нога. С ногой ли, без ноги ли, но жизнь продолжается. Спорт помогает мне поверить, что возможно все. Даже просто начать ходить заново было очень долгим процессом, за время которого ты сменил несколько протезов. Как ты сейчас чувствуешь себя на доске? Кататься оказалось не так трудно, как я поначалу думал, но чтобы начать снова выполнять трюки, которые я делал ранее, потребуется время. Я стараюсь не думать об этом как о чем-то невозможном, хотя иногда избегать таких мыслей просто не получается. В любом случае, я стараюсь кататься каждый день. Как часто тебе сейчас приходится ездить в больницу? Каждые несколько месяцев протез приходится подстраивать заново из-за того, что оставшаяся часть ноги «стягивается». Сейчас протез для повседневной ходьбы у меня гораздо лучше, чем поначалу. Но я изучил эту область и узнал, что есть по-настоящему хорошие образцы, с которыми я буду чувствовать себя так же, как до травмы. Но очень хорошие протезы и стоят очень хорошо. Некоторые могут обойтись в миллионы бат. Для вейкбординга у меня уже есть отличный спортивный протез Moto Knee от Biodapt. Я думаю, что это лучший вариант для того, чем я планирую заниматься в спорте. Однако хороший повседневный протез изменил бы всю мою жизнь. Я бы смог ходить более естественной походкой, не было бы нагрузки на спину... Все было бы естественней! Хейден помогает собирать спонсорские пожертвования на покупку, но это правда дорого. Не считая медицинских расходов – 100 тысяч долларов только за саму металлическую ногу. Ты вошел в состав команды Phuket Spartans. Расскажи о ней. На самом деле я и сам еще немного знаю о команде, но я видел фотографии ребят и уверен, что команда сильная. Думаю, это будет весело. Будет трудно, но не невозможно. И если я смогу, то вы тоже сможете. В жизни каждого бывают свои превратности. Как ты сейчас оцениваешь случившееся и какие цели себе ставишь? В моей жизни все просто враз поменялось. Сейчас я начинаю с самого низа и намерен добиться успеха в том, что выбрал. В будущем я хочу попробовать что-нибудь другое, например парашютный спорт или что-то другое связанное с активной жизнью. Сейчас я увлекся уличным воркаутом: это по-настоящему укрепляет, это трудно, но это и весело. Вейкбординг, серфинг, скейтбординг, да и вообще езда на доске – это потрясающе. А для тебя, видимо, это еще и как лекарство? Просто быть на воде, оставаться активным – это заставляет меня забывать обо всем. После того, как я покатался, я чувствую себя спокойным и расслабленным, наслаждаюсь жизнью. Я знаю, что Гари Каррик и твоя невеста Мария, были невероятно важны для тебя в прошедшем году. Кого-либо еще ты хотел бы отметить? Да. Это RPM Health Club, Anthem Wake-Park, REBEL Rock Climbing, Thai Wakepark и Пхуриват Пхаттранонарнан, Тедди Фагерстром и команда, все кто так или иначе поддерживал меня. Без всех вас я бы не справился. И я правда ценю всю помощь и поддержку. Что-нибудь еще хочешь добавить? Привет вам, мои друзья, ученики и спонсоры. Я хочу от самого сердца поблагодарить вас за любовь, помощь и поддержку. Нет слов, чтобы выразить, как я признателен за то, что вы есть. Спасибо всем, кто бы все это время со мной. Поддержать Мака Роузена финансово можно по следующим реквизитам: Siam Commercial Bank (SCB)

Mackinthai Thomas Rosen

Account #: 601 402070 5

Swift code : SICOTHBK

