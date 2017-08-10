Выбор Фрэнсиса: Воспитанник BISP прошел отбор в футбольную сборную Филиппин

На Филиппинах пхукетским юношей заинтересовались уже пять профессиональных футбольных клубов.

14 Августа 2017 10:00:00

Увидеть своего воспитанника в форме национальной сборной – это, пожалуй, то, о чем мечтает каждый тренер. Для Джонатаса Кандидо из BISP Cruzeiro Football Academy такой момент может наступить уже в самое ближайшее время. Ранее в этом году его подопечный Фрэнсис Хоскинг получил вызов на сборы национальной команды Филиппин, по итогам которых тренерский штаб вынес положительный вердикт: «Годен». К этому дню академия BISP Bruzeiro шла долгих три года, и Фрэнсис стал первым из тех, кому она открыла путь в профессиональный спорт в полном соответствии со своей миссией.

Фрэнсису Хоскингу сейчас 18 лет, при этом 16 из них он провел в BISP, придя в школу, когда она еще носила название Dulwich International College Phuket. Когда BISP и бразильский Cruzeiro совместно отрыли футбольную академию, Фрэнсис записался в нее среди первых, хотя изначально на успех и не рассчитывал.

«Я играл в футбол с шести лет, но отнюдь не на высоком уровне, поскольку не испытывал интереса к тому, чтобы спорт стал одним из возможных направлений карьеры. Прежде всего, я просто не думал, что смогу вырасти до такого уровня», – рассказывает Фрэнсис.

Талант молодого человека, по его словам, разглядел тренер Кандидо, пригласивший его присоединиться к академии.

«Тренер Джонатас увидел во мне потенциал, именно он дал мне уверенность на поле, благодаря которой я начал играть все лучше и лучше. Даже другие тренеры и прочие люди начали отмечать, что мой уровень растет», – говорит Фрэнсис.

«Впрочем, до самого недавнего времени я не был уверен в перспективах стать футболистом. Все изменилось в апреле, когда меня вызвали на сборы филиппинской команды. Там я смог своими глазами увидеть, кто такие топовые футболисты и как они играют», – добавляет юноша.

Фрэнсис признается, что на тех сборах был едва ли не самым молодым, но при этом чувствовал, что может держаться с другими кандидатами на равных. Это ему удалось, тренерский штаб филиппинской сборной признал его уровень достойным. Теперь на очереди – просмотры в профессиональных футбольных клубах и окончательное решение о выборе карьеры: в спорте или нет. На Филиппинах пхукетским юношей заинтересовались команды Meralco Manila, Ceres–Negros FС, Ilocos United, Global Cebu FС и Kaya Futbol Club–Makati. Даты просмотров во всех этих клубах уже согласованы. По словам Фрэнсиса, родители поддержат любой его выбор.

«Думаю, мои родители просто хотят для меня лучшего и хотят, чтобы я преуспел в том, чем захочу заниматься. Сейчас это футбол», – говорит молодой человек.

По словам Фрэнсиса, просмотры в филиппинских командах должны завершиться в течение августа – аккурат к начало нового учебного года в BISP.