Ассистенты туристической полиции – братья Игорь и Алексей Протасовы Игорь Протасов приехал на Пхукет восемь лет назад и сейчас не только руководит здесь девелоперской компанией, но и помогает тайской полиции. Марк Роум 24 Апреля 2017 12:36:48 Сотни тысяч туристов, десятки тысяч экспатов, причудливый коктейль из национальностей, религий и языков – все это Пхукет, каким мы его знаем и любим. Для многих мультикультурное сообщество – одна из самых привлекательных сторон жизни на острове, но для местных властей, полиции, медиков и спасателей – огромное препятствие, затрудняющее оказание помощи тем, кому она нужна. Ответом на этот вызов в Таиланде стал институт полицейских волонтеров и ассистентов, которые несут службу, пытаясь упорядочить межкультурный хаос и сделать так, чтобы каждый мог услышать каждого. В этом году награжденным заслуженным ассистентом туристической полиции на Пхукете стал 30-летний россиянин Игорь Протасов, лицо которого знакомо всякому, кто следит за новостями острова. Игорь приехал на Пхукет восемь лет назад, счастливо нашел свою любовь и преуспел в карьере, став членом Lion’s Club of Phuket Pearl и возглавив девелоперскую группу компаний Thai Business Development Company Group (TBD), которая сейчас входит в Ассоциацию застройщиков недвижимости Пхукета (Phuket Real Estate Assotiation, P-REA) и Франко-тайскую торгово-промышленную палату (Franco-Thai Chamber of Commerce, FTCC). Впрочем, обо всем по порядку. Игорь родился в Ярославле, но большую часть жизни провел за границей, в юном возрасте сменив вместе с братом Алексеем более дюжины разных школ. За 22 года за рубежом Игорь выучил три иностранных языка – чешский, немецкий, английский – что оказалось весьма кстати, когда Протасов в итоге перебрался на мультикультурный Пхукет и присоединился к строительному бизнесу своего отца. «Мои родители переехали сюда первыми, мы же с братом тогда жили в Германии. В какой-то момент они позвонили, сказали, что нашли чудесное место, и что мы с Алексеем должны приехать и посмотреть своими глазами», – рассказывает Игорь. Сейчас Игорь и Алексей – оба ассистенты туристической полиции, да и в остальное время работают они вместе. Старший брат отвечает за общее руководство TBD, а младший – за архитектурное проектирование. Благо опыт командной работы у них немалый: Игорь вспоминает, что ему было 16 лет, когда они с братом начали помогать отцу в его строительной компании, которая уже на тот момент была достаточно крупной. «Мы с Алексеем всегда были вместе, и начинали с самого низа: работали на стройке вместе с простыми строителями, медленно поднимались по карьерной лестнице», – говорит Игорь. Одним из правил семьи Протасовых всегда было стараться стать частью местного сообщества и интегрироваться в той стране, куда они переезжали. Поэтому на Пхукете Игорь и Алексей начали учить тайский язык, а когда представилась возможность присоединиться к команде офицеров и волонтеров туристической полиции – ухватились за этот шанс. Произошло это семь лет назад. «Даже свою будущую супругу я встретил в отделении туристической полиции. Она была студенткой Rajabhat University и проходила там практику, хотя становиться сотрудником полиции и не планировала. Сейчас она управляет нашим отелем», – рассказывает Игорь, который сейчас уже свободно говорит не на трех, а на четырех иностранных языках – к списку добавился тайский, на котором он пишет и читает. Ситуации, с которыми сталкиваются волонтеры, могут быть самыми разными. В этом году Игорь принимал участие в двух резонансных делах, которые освещались прессой не только в Таиланде, но и в России. В начале марта он помогал с поисками спасенного россиянина Дмитрия Сомова, пропавшего в море у берегов острова Рача-Ной, а также участвовал в деле Ольги Смирновой, задержанной за кормление рыб на коралловом рифе. Сомова благополучно нашли и доставили на берег, а Смирнова – в отличие от задержанного по аналогичным обвинениями туриста из Китая – заплатила не 100 тыс. бат штрафа, а лишь 1000 бат и благополучно вернулась на родину. «Мне приятно помогать людям», – говорит он. Игорь рассказывает, что иногда наличие под рукой волонтера или ассистента, говорящего по-русски и по-тайски, может иметь решающее значение. В качестве примера он вспоминает историю россиянки, несколько лет назад доставленной в больницу в тяжелом состоянии после дорожной аварии. В бреду женщина настойчиво повторяла врачам одно и то же слово, но медики понять ее не могли, хотя было очевидно, что пострадавшая пытается сообщить что-то важное. «По догоге в Госпиталь, я по телефонной громкой связи прислушался и смог разобрать слово «Супрастин». У нее началась аллергическая реакция, она не могла дышать, но врачи ее не понимали, поскольку такого лекарства как «Супрастин» в Таиланде просто нет», – говорит Игорь. После того, как он понял, в чем состоит проблема, он передал врачам, что женщине срочно нужны антигистамины, те сразу же ввели подходящее лекарство и женщина в итоге поправилась. «Когда я наконец добрался до госпиталя, доктора сказали, что, возможно, я спас ей жизнь», – вспоминает Игорь, добавляя, что позже получил от женщины благодарственное письмо из России. Работа полицейского ассистента предполагает необходимость много переводить: для правоохранительных структур, судебных органов, Туристического управления Таиланда, Иммиграции. Все это делается не ради денег, но их усилия незамеченными не остаются. Как уже говорилось выше, в этом году Игорь стал заслуженным ассистентом волонтером туристической полиции, а во время визита на Пхукет вице-премьер-министра генерала Тханасака Патимапракона тот пообщался и пожал Протасову руку, что Игорь вспоминает не без гордости. Параллельно с работой в полиции Протасов состоит в клубе Lions Club of Phuket Pearl, где он раньше занимал пост секретаря, а затем был избран президентом. Семейный бизнес Протасовых на Пхукете также идет в хорошо. В 2015 году TBD сдала кондоминиум у пляжа Най-Харн, а сейчас строит масштабный кондотель на севере острова и реализует ряд других проектов. Параллельно с недвижимостью компания занимается и другими видами бизнеса. К примеру, именно Протасов открыл первый на Пхукете стейкхаус французской франшизы сети La Boucherie. Самый амбициозный же проект группы – гигантское колесо обозрения Phuket Eye, которое должно стать самым высоким в мире. «Это будет знаковым проектом и магнит для туристов со всего мира», – обещает Игорь. По словам Протасова, без успеха в бизнесе волонтерская деятельность в полиции и работа в Lions Club попросту невозможны. «Для этого нужно быть своего рода состоявшимся человеком. Если нет гармонии в жизни и в бизнесе, то едва ли что-то получится, поскольку этот труд не приносит материальных ценностей», – говорит Игорь. По словам Протасова, кроме желания, волонтер должен располагать стабильным источником дохода, иметь долгосрочную визу, хорошо знать Таиланд, тайский менталитет, культуру и тайский язык. И если с перечисленным проблем нет, то полиция Таиланда будет рада пополнить ряды новым добровольцем, поскольку в работе для них недостатка на Пхукете нет. Бонусом же, по словам Игоря, будет здоровый и крепкий сон человека, знающего, что все в своей жизни делает правильно. 