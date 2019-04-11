Зоопарку запретили привлекать слоненка Додо к выступлениям перед посетителями

Представители пхукетского офиса Управления животноводства (DLD) посетили зоопарк Пхукета и оценили состояние слоненка Додо, в защиту которого была развернута общественная кампания. По итогам инспекции специалисты пришли к выводу, что слоненок действительно весит меньше нормы. Зоопарку было запрещено привлекать к животное к участию в шоу для туристов.

Таньялак Сакут

11 Апреля 2019, 11:09 AM

Фото: DLD

Кампания в защиту слоненка была инициирована членами группы Moving Animals в начале апреля. В ходе визита в зоопарк активисты обратили внимание на слоненка, который показался им очень худым. Члены Moving Animals посчитали, что слоненка девочкой и прозвали Дамбо. Именно под таким именем животное фигурирует в петиции с требованием вызволить его из зоопарка и отправить в ближайший реабилитационный центр.

По состоянию на 9 апреля онлайн-петицию подписали 48 тыс. пользователей интернета, при заявленной цели в 100 тыс. подписей. Кроме того, согласно заявлению Moving Animals, «история Дамбо привлекла внимание прессы по всему миру». В списке изданий, написавших о Дамбо, активисты указали The Independent, Mail Online, Mirror Online, The Sun, Metro, UNILAD, LADbible, News.com/au, Herald Sun, Afton Bladet и La Repubblica.

Комментируя онлайн-петицию, представитель пхукетского зоопарка Ванвиса Сангтхонг заверила, что со слоненком обращаются хорошо и он вовсе не худой. Заодно госпожа Сангтхонг указала, что слоненка на самом деле зовут не Дамбо, а Додо, и это не она, а он.

На вопрос о том, почему слоненок выглядит худым, госпожа Сангтхонг ответил, что «о Додо очень хорошо заботятся», а выглядит он так, поскольку просто еще маленький.

В пхукетском офисе DLD о кампании в защиту Дамбо/Додо узнали от корреспондента The Phuket News. Выслушав журналиста, глава офиса Манат Тхеппарук заявил, что отправит сотрудников проверить условия содержания слоненка в зоопарке. При этом после ознакомления с видеороликом о Дамбо/Додо он отметил, что не видит ничего, что указывало бы на плохое обращение со слоненком.

«Этот слоненок выглядит хорошо, он просто худой. Мои сотрудники отправятся в зоопарк, чтобы проверить состояние его здоровья и убедиться, что он не страдает от проблем с пищеварением или каких-либо инфекций», – заявил господин Тхеппарук.

Обещанный господином Тхаппаруком визит специалистов в зоопарк состоялся 10 апреля. В ходе инспекции официальные лица установили, что оба упомянутых выше имени слоненка (Дамбо и Додо) отличаются от указанного в регистрационных документов, согласно которым его зовут Пинг Понг. Животному в настоящий момент два года и его вес действительно ниже нормы. Причину этого специалисты пока не установили.

«Потеря веса может быть следствием диареи. Кроме того, прямо сейчас у него режутся новые зубы, что может приводить нежеланию есть в нормальных объемах», – пояснил господин Тхеппарук.

К питанию слоненка, обеспечению его водой и качеству загона для содержания у специалистов претензий не возникло.

«Все они достаточно хороши, чтобы он рос здоровым», – добавил глава пхукетского офиса DLD.

По итогам инспекции зоопарк получил предписание освободить Додо от выступлений перед туристами до полного восстановления здоровья. Господин Тхеппарук затруднился сказать, сколько времени это может занять, но пообещал, что в мае специалисты еще раз проверят, как себя чувствует Додо.

Также господин Тхеппарук заявил, что в случае нарушения распоряжения зоопарк будет привлечен к ответственности по Закону о защите животных и предотвращению жестокого обращения с ним.

«По этому закону за нарушение запрета им может грозить до 40 тыс. бат штрафа», – отметил господин Тхеппарук.