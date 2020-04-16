Зоопарк Пхукета проинспектируют 17 апреля

Официальные лица Пхукета уже проинформированы о подозрительно худом тигре в местном зоопарке и планируют провести инспекцию 17 апреля. В социальных сетях предполагают, что хищник может не получать нормального питания. При этом сам зоопарк уже заявил о намерении прекратить работу на фоне финансовых проблем, вызванных коронавирусом.

Таньялак Сакут

16 Апреля 2020, 06:13 PM

Пользователи соцсетей привлекли внимание властей к одному из тигров пхукетского зоопарка. Фото: Прислано в DNP

В беседе с The Phuket News глава Центра защиты дикой природы при заказнике Khao Phra Thaew Пияват Сукон подтвердил, что видел распространившиеся в социальных сетях фотографии худого тигра, внешний вид которого вызывает опасения за его здоровье. Кроме того, вопрос обсуждался на совещании в региональном офисе Департамента национальных парков. Также информация поступила и в профильный департамент Королевской полиции Таиланда.

«Тигр на фотографиях [опубликованных в сети] выглядит худым, но нам нужно проверить, почему он таким выглядит. Я знаю от специалистов, что тигры не должны быть слишком полными, но этот выглядит очень худым. У меня вызывает беспокойство и этот тигр, и другие животные в зоопарке, готовящегося к закрытию», – заявил господин Сукон.

По словам специалиста, провести инспекцию ранее было невозможно, «поскольку зоопарк закрыт по распоряжению губернатора Пхукета Пхакапхонга Тавипатаны о закрытии с 28 марта всех зоопарков и других центров содержания животных на острове».

«Также владельца нет на месте и владельца зоопарка, который мог бы впустить нас внутрь. Сотрудники других профильных государственных ведомств тоже до пятницы недоступны. Так что мы с ними посетим зоопарк 17 числа. Так будет лучше», – добавил господин Сукон.

Напомним, что год назад пхукетский зоопарк уже оказался в центре скандала после того, как пользователей соцсетей обратили внимание на противоестественную худобу тамошнего слоненка. Потеря веса оказалась следствием кишечной инфекции, от которой животное впоследствии умерло.

Специалист на уточнил, почему он решил не инспектировать зоопарк без представителей других ведомств. Также не ясно, зачем для инспекции обязательно необходим владелец зоопарка, ведь открыть двери может и персонал, ухаживающий за животными.

Глава регионального офиса Департамента нацпарков Сонгчай Тонгбунйанг заявил The Phuket News, что отдел полиции по экологическим преступлениям переадресовал его ведомству жалобу на условия содержания тигра.

«В жалобе утверждается, что тигра просто бросили. Если это так, то речь идет о жестоком обращении с животным», – заявил господин Тонгбунйанг.

Представитель DNP также заверил, что инспекция состоится 17 апреля. При этом господин Тонгбунйанг почти слово в слово повторил ответ на вопрос господина Сукона о том, почему проверка не была проведена ранее. По словам господина Тонгбунйанга, для нее нужно присутствие владельца зоопарка и официальных лиц из профильных государственных ведомств.

Также господин Тонгбунйанг отметил, что Департамент нацпарков пока не получал от владельца пхукетского зоопарка официального заявления о закрытии заведения. При этом господин Сукон также добавил, что закрытие этого зоопарка не означает, что его владелец не сможет заняться подобным бизнесом в будущем.