Жителя Рассады расстреляли на пороге собственного дома

Полиция Пхукета ищет подозреваемых, застреливших жителя Рассады, когда он занимался ремонтом автомобиля у входа в собственный дом вечером 4 марта. Также в результате стрельбы был ранен еще один человек.

5 Марта 2018 11:18:17

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о стрельбе в поселке Rang Siri в Рассаде около 20:50 вечера 4 марта. К моменту, когда полицейские прибыли на место событий, двоих пострадавших – 30-летнего Синчая Кэулипона и 28-летнего Джаккапана Сауаййэма – уже доставили в больницу Vachira Hospital.

Спасти господина Кэулипона, получившего три огнестрельных ранения, не удалось (все три пули попали в грудь). Второй мужчина получил серьезное ранение.

Подполковник полиции Таксин Пинйотхеппратан рассказал «Новостям Пхукета», что мужчины в компании трех друзей ремонтировали автомобиль господина Кэулипона, когда рядом с ними остановились черный Mitsubishi Pajero и мотоцикл. Стрелок вышел из автомобиля и открыл огонь по господину Кэулипону, который попытался спрятаться внутри дома. Одна из выпущенных стрелком пуль попала в Джаккапана Сауаййэма. Затем стрелок и его сообщники скрылись с места событий.

«Пока что мы полагаем, что убийство стало следствием некого личного конфликта, но суть его уточнить не можем», – заявил подполковник Пинйотхеппратан.

Офицер уточнил, что в настоящий момент полицейские анализируют записи с камер уличного видеонаблюдения в районе места событий.

«Это серьезное преступление», – добавил подполковник.