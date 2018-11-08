Жителя Пхукета разыскивают за убийство на почве ревности

Полиция объявила в розыск 69-летнего Сомбуна Сэлао, который, по словам очевидцев, на почве ревности убил свою бывшую сожительницу, расставшуюся с ним неделей ранее.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Ноября 2018, 01:58 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об убийстве в поселке Тха-Чат-Чай на севере Пхукета около 16:30 среды, 7 ноября. Прибывшие на место событий спасатели и полицейские обнаружили тело 55-летней местной жительницы Оратхай Форнгхой, скончавшейся от пяти ножевых ран. Убийца с места событий к тому моменту скрылся.

Как рассказали полицейским жители поселка, госпожа Форнгхой в течение трех месяцев сожительствовала с 69-летним Сомбуном Сэлао, однако около недели назад разорвала с ним отношения. Мужчина воспринял разрыв болезненно.

По словам очевидцев, 7 ноября господин Сэлао приехал встретиться с госпожой Форнгхой. Между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой, по словам очевидцев, господин Сэлао достал нож и несколько раз ударил им бывшую сожительницу, после чего скрылся. Полицейские полагают, что убийство было совершено на почве ревности.

В настоящий момент полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что подозреваемый будет задержан в ближайшее время.