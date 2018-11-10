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Жителя Пхукета арестовали с 52 тыс. таблеток метамфетамина

Полиция Пхукета и 425-я рота пограничной полиции сообщили об аресте наркодилера в Чалонге и изъятии у него более 52 тыс. таблеток метамфетамина (яба) и примерно 785 г наркотика в кристаллической форме (яба-ай).

Иккапоп Тхонгтуб

10 Ноября 2018, 12:10 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Об аресте 35-летнего Даная Хланкбана было объявлено на пресс-конференции 9 ноября, которую провели замначальника полиции Пхукета Аканит Данпитаксарн и начальник 425-й роты пограничной полиции Конгпоп Посейн.

Как было объявлено на пресс-конференции, наводка на предполагаемого наркоторговца изначально поступила к пограничникам. Проведя проверку, полицейские пришли к выводу, что информация выглядит достоверной, и решили провести совместную операцию с полицией Пхукета.

В среду, 7 ноября, сводная команда силовиков прибыла к дому на улице Soi Yod Sane Ha 1, где проживал подозреваемый. В ходе обыска в доме было обнаружено 52 тыс. таблеток метамфетамина (яба) и примерно 785 г наркотика в кристаллической форме (яба-ай).

На допросе Данай Хланкбан заявил, что занимался распространением наркотиков, которые получал от некого Сомпонга Ниюмвнга из провинции Пханг-Нга, пересылавшего товар с частной транспортной компанией. За распространение каждой партии ему платили 20 тыс. бат.

Данаю Хланкабану предъявили обвинения в незаконном хранении и распространении наркотических средств первой категории.

 

 

 

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