Жительницу Паклока задержали с метамфетамином

Правоохранительные органы Пхукета задержали 24-летнюю местную жительницу, у которой была обнаружена крупная партия наркотиков.

20 Апреля 2018 10:31:49

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга сообщила о задержании 24-летней Саоварак Аомсин, у которой было обнаружено более 4500 таблеток метамфетамина (яба) и более 136 г наркотика в кристаллической форме (яба айс).

В ходе обыска в доме у Саоварак Аомсин полицейские изъяли запрещенные к свободному обороту вещества, цифровые весы, целлофановые пакетики для фасовки наркотиков, банковскую книжку, 8800 бат наличными и мотоцикл Honda MSX125.

Госпоже Аомсин были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Полицейские не уточнили, как им удалось выяснить, что женщина занималась распространением наркотических средств.