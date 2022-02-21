Жительница Патонга предлагает награду за пропавшего декоративного петуха

Как заявила госпожа Фернандез в Facebook, петух по кличке Пип Пип пропал из загона возле дома женщины между 17:00 и 19:00 субботы, 19 февраля. В загоне у австрийки жили две птицы, но исчезла только одна. Госпожа Фернандез полагает, что ее пернатого питомца украли.
Пропавшему петуху один год. Его можно легко узнать по белому шелковому оперению и красной «мордочке». Госпожа Фернандез купила Пип Пипа у продавца с Банг-Тао за 150 бат, но сейчас стоимость подросшей птицы составляет примерно 3-4 тыс. бат, отметила австрийца.
«Я пыталась найти его, после того как он пропал. Я говорила с соседями, но его никто не видел. Я попросила владельца дома показать записи с камер видеонаблюдения, но они оказались недоступны», – отметила госпожа Фернандез.
«С момента его пропажи мне очень грустно, я часто в слезах. Если вы найдете его, пожалуйста, верните мне. За его возвращение я выплачу награду в 10 тыс. бат», – добавила она.
Связаться с госпожой Фернандез можно по телефону 064-4707691.
Утром 21 февраля к австрийце приехала полиция, чтобы опросить ее и по возможности помочь. С женщиной побеседовали представители как полиции Патонга, так и туристической полиции. От лица последней прибыли майоры Тхаван Диеучарат и Буньярит Интхакарн. Полиция Патонга представлял лейтенант Ликхит Сангкхара.