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Жительница Патонга предлагает награду за пропавшего декоративного петуха

Живущая в Патонга гражданка Австрии Марион Фернандез (по паспорту – Марион Хохлриедер, 29 лет) объявил награду в 10 тыс. бат за возврат пропавшего шелкового китайского петуха. Птицы данной породы, также известной как «силки» имеют непосредственное «прикладное» значение, но чаще разводятся в декоративных целях из-за своего необычного (красивого и очень мягкого) оперения.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Февраля 2022, 03:38 PM
Фото: Marion Fernandez / Facebook

Фото: Marion Fernandez / Facebook

Фото: Marion Fernandez / Facebook

Фото: Marion Fernandez / Facebook

Фото: Marion Fernandez / Facebook

Фото: Marion Fernandez / Facebook

Фото: Marion Fernandez / Facebook

Фото: Marion Fernandez / Facebook

Как заявила госпожа Фернандез в Facebook, петух по кличке Пип Пип пропал из загона возле дома женщины между 17:00 и 19:00 субботы, 19 февраля. В загоне у австрийки жили две птицы, но исчезла только одна. Госпожа Фернандез полагает, что ее пернатого питомца украли.

Пропавшему петуху один год. Его можно легко узнать по белому шелковому оперению и красной «мордочке». Госпожа Фернандез купила Пип Пипа у продавца с Банг-Тао за 150 бат, но сейчас стоимость подросшей птицы составляет примерно 3-4 тыс. бат, отметила австрийца.

«Я пыталась найти его, после того как он пропал. Я говорила с соседями, но его никто не видел. Я попросила владельца дома показать записи с камер видеонаблюдения, но они оказались недоступны», – отметила госпожа Фернандез.

«С момента его пропажи мне очень грустно, я часто в слезах. Если вы найдете его, пожалуйста, верните мне. За его возвращение я выплачу награду в 10 тыс. бат», – добавила она.

Связаться с госпожой Фернандез можно по телефону 064-4707691.

Утром 21 февраля к австрийце приехала полиция, чтобы опросить ее и по возможности помочь. С женщиной побеседовали представители как полиции Патонга, так и туристической полиции. От лица последней прибыли майоры Тхаван Диеучарат и Буньярит Интхакарн. Полиция Патонга представлял лейтенант Ликхит Сангкхара.

 

 

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