Жители Самуи требуют расследования по факту драки в клубе в Новый год

Тайское сообщество Самуи требует от полиции расследовать резонансный конфликт в местном клубе в новогоднюю ночь, в ходе которого получили синяки и ссадины 51-летняя тайка по имени Джой и ее мать. Другая сторона – группа из четырех иностранцев (двух мужчин и двух женщин), которых в тайских соцсетях называют «фаранг мафией».

Новости Пхукета

12 Января 2023, 06:32 PM

Генерал Сурачет Хакпан в полиции Бо-Пхута. Именно этот участок занимается жалобой двух таек, пострадавших в ходе конфликта с иностранцами в новый год. Фото: Bo Phut Police

Ставшая резонансной история о драке на новогодней вечеринке была опубликована 8 января в одной из популярных самуйских групп в Facebook. Затем новость распространила страница Samui Fresh News, а следом на нее обратили внимание и общенациональные СМИ, такие как тайский Третий канал (Channel 3). Фото и видео имеются в интернете.

Джой рассказала, что решила привлечь внимание к своей ситуации из-за того, что за неделю после драки на новогодней вечеринке полиция не достигла никаких результатов в расследовании. При этом заявление было подано в участок Бо-Пхута еще 1 января, также Джой и ее мать сходили в больницу и зафиксировали факт получения физических травм.

Конфликт начался с того, что непосредственно перед полуночным фейерверком посетители клуба начали забираться с ногами на диваны, чтобы получше разглядеть и снять на телефоны зрелище. Одна из женщин сделала замечание иностранцам, которые были в обуви, но те ответили бранью, а затем конфликт перерос в применение силы. Драку разнял персонал заведения.

В тайских публикациях особо выделяются слова Джой о том, что иностранцы якобы говорили, что у них есть деньги, поэтому они могут делать на Самуи, что захотят. Также женщина подчеркнула, что навела справки и выяснила, что «эта группа иностранцев – это мафия на Ко-Самуи», и что по национальности они австрийцы.

По словам Джой, в полиции приняли ее заявление, но предложили потерпевшим заняться поисками «фаранг мафии» самостоятельно, поскольку в новогодний период у участка слишком много работы. Капитан полиции Рави Бунно в беседе с Channel 3 уточнил, что в новогоднюю ночь у полицейских было множество вызовов в связи с самыми разными происшествиями, а в клубе, где произошел инцидент с Джой и ее матерью, находилось порядка 1000 посетителей. Впрочем, как минимум записи с камер видеонаблюдения в клубе сохранились, так что полиция их изучит.

Также по неподтвержденной информации на дело мог обратить внимание генерал Сурачет Хакпан, который на этой неделе посещал остров Самуи.