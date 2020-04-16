Жители Раваи организовали акцию протеста и добились закрытия карантинного центра для лиц, находящихся под наблюдением в связи с подозрениями на COVID-19. Центр был организован в одном из местных отелей и уже работал на момент акции протеста.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Апреля 2020, 01:17 PM

Жители Раваи добились закрытия карантинного центра в своем районе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Акция протеста прошла на Soi Masjid в местечке Банг-Конти около 10:00 утра среды, 15 апреля. Участие в ней приняли около 50 местных жителей.

К собравшимся на Soi Masjid выехали глава муниципалитета Раваи Арун Солос, шеф полиции Чалонга полковник Саравут Чупрасит, камнан Раваи Чарунг Тхаочан и глава округа Мыанг-Пхукета Анупхап Родкван Йодрабум.

Господин Родкван Йодрабум заверил участников акции, что в карантинном отеле содержатся не больные коронавирусом, а лишь лица, которые контактировали с заболевшими и потом входят в группу риска.

«Они находятся здесь под наблюдением на предмет появления симптомов», – объяснил глава округа Мыанг-Пхукета.

«Медики ежедневно проверяют их состояние, а полиция и официальные лица следят за тем, чтобы они не покидали карантин. Поводов для беспокойства нет», – добавил он.

Впрочем, вслед за этим господин Родкван Йодрабум сразу объявил, что отель перестанет использоваться в качестве карантинного центра.

«Если все собравшиеся не готовы разрешить использовать это место в качестве карантинного центра, то это право людей», – заявил глава окружной управы.

В свою очередь мэр Раваи Арун Солос добавил, что «понимает чувства всех собравшихся».

Как указал господин Солос, находящихся под наблюдением людей поместят в больницу Vachira Phuket Hospital. Данное решение было принято «ради комфорта жителей Банг-Конти»